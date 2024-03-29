Сколько длится дело по субсидиарке? Что приводит к затягиванию суда

Длительность рассмотрения дела связана с разными факторами. Разберем, что приводит к затягиванию рассмотрения дела в суде

📌Такой вопрос часто слышу на консультациях от клиентов.

Неудивительно, люди хотят знать сколько они будут жить в подвешенном состоянии и еще больше они хотят знать исход дела.

👉🏼 Длительность рассмотрения дела связана с разными факторами. Разберем, что приводит к затягиванию рассмотрения дела в суде:

1️⃣Количество ответчиков. Чем больше лиц пытаются привлечь к ответственности тем дольше будет рассматриваться дело. Всех ответчиком суд обязан известить, причем иностранных лиц через МИД РФ, только надлежащее извещение о дате заседания занимает минимум полгода.

2️⃣Личность судьи. От того к какому судье достанется дело. Все судьи разные и кто-то быстро выносит решения, в кому-то нужно больше времени, чтобы разобраться в деталях. Нагрузка у судей разная, особенно это ощущается по регионам.

3️⃣Активность оппонентов. Если конкурсный управляющий или кредиторы будут занимать максимально активную позицию, участвовать во всех заседаниях, каждый раз готовить письменные позиции на много листов, то придется опровергать все их доводы и также писать толмуты возражений, что неизбежно приведет к затягиванию дела и возможному выигрышу или если не готовиться, не опровергать все доводы каждый раз, то к быстрому проигрышу.

4️⃣Обстоятельства, которые вменяют в вину контролирующим лицам как причину доведения до банкротства. Чем больше эпизодов вошло в заявление о субсидиарной ответственности, тем дольше будет рассматриваться дело. Возможно некоторые эпизоды параллельно являются предметом судебных разбирательств, например, оспариваются сделки и эти обстоятельства увеличат срок рассмотрения дела по субсидиарки.