Субсидиарная ответственность и наследство. Переходят ли долги наследникам?

📌Долги переходят наследникам вместе с имуществом наследодателя.
Скажите какое может быть имущество у человека с субсидиарной ответственностью?
👉🏼 Некоторые оформляли в собственность единственное жилье или долю в праве собственности на такое жилье. Пока человек жил он нуждался в жилище, но когда он умирает ни единственное жилье, ни доля в праве собственности на квартиру или дом ему больше не нужны.
👉🏼 Наследники, не задумываясь вступаю в права наследства и становятся собственниками квартиры или дома умершего. Однако, у них может быть другое жилье к этому моменту, например, у детей ипотечная квартира, у супруги по наследству доставшаяся от своих родителей и т п.
В этом случае кредитор, имеющий решение о взыскании по субсидиарной ответственности смело может требовать обратить взыскание на квартиру умершего или долю в праве собственности на такую квартиру или дом.
👉🏼 Если наследники откажутся от наследства, то оно переходит государству и в этом случае кредитор может обратить взыскание на это имущество, предъявив иск к государству.
Так что если единственное жилье было арестовано при жизни субсидиарного должника, то высока вероятность после его смерти, что оно достанется кредиторам.
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