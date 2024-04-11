Субсидиарная ответственность и наследство. Переходят ли долги наследникам?

Закон о банкротстве предусматривает сохранение субсидиарной ответственности привлеченного лица до конца его жизни. А что будет потом, после смерти? Такими вопросами чаще всего задаются люди, которые в возрасте и уже задумываются о земле.

📌Долги переходят наследникам вместе с имуществом наследодателя.

Скажите какое может быть имущество у человека с субсидиарной ответственностью?

👉🏼 Некоторые оформляли в собственность единственное жилье или долю в праве собственности на такое жилье. Пока человек жил он нуждался в жилище, но когда он умирает ни единственное жилье, ни доля в праве собственности на квартиру или дом ему больше не нужны.

👉🏼 Наследники, не задумываясь вступаю в права наследства и становятся собственниками квартиры или дома умершего. Однако, у них может быть другое жилье к этому моменту, например, у детей ипотечная квартира, у супруги по наследству доставшаяся от своих родителей и т п.

В этом случае кредитор, имеющий решение о взыскании по субсидиарной ответственности смело может требовать обратить взыскание на квартиру умершего или долю в праве собственности на такую квартиру или дом.

👉🏼 Если наследники откажутся от наследства, то оно переходит государству и в этом случае кредитор может обратить взыскание на это имущество, предъявив иск к государству.

Так что если единственное жилье было арестовано при жизни субсидиарного должника, то высока вероятность после его смерти, что оно достанется кредиторам.

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