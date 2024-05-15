₽ Заказать рекламу
Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Зачем к одному лицу предъявить несколько разных заявлений о субсидиарки и убытках?

📌Как правило, в одном деле о банкротстве кредиторы или арбитражный управляющий предъявляют только одно заявление о субсидиарной ответственности и если оно, как говорится, высосано из пальца, то в нем просят суд при отсутствии оснований по субсидиарки переквалифицировать все или часть эпизодов в убытки.

📌Как правило, в одном деле о банкротстве кредиторы или арбитражный управляющий предъявляют только одно заявление о субсидиарной ответственности и если оно, как говорится, высосано из пальца, то в нем просят суд при отсутствии оснований по субсидиарки переквалифицировать все или часть эпизодов в убытки.

👉🏼Так обычно делают те, кто экономит ресурсы: время, деньги, нервы. Но есть некоторые оппоненты, которые настроены по другому, ими движет желание морально измотать ответчика и создать несколько ситуаций для привлечения к ответственности директора или собственника компании. Для этого они разные обстоятельства описывают отдельными исками об убытках или заявлениями о субсидиарной ответственности.

👉🏼 Например, директор совершил несколько сделок по продаже имущества, каждую из которых можно оформить как отдельный иск об убытках. Если были факты не передачи документов арбитражнику, то могут подать отдельное заявление о субсидиарки и все эти сделки туда снова включить. И суд будет рассматривать все эти иски.

Причем иногда судьи устают освобождать одного и того же лица от ответственности и на третьем или четвертом таком иске могут махнуть рукой и привлечь к ответственности, глубоко не вникая в ситуацию.

👉🏼 У нас было такое дело однажды. Первое заявление о субсидиарки на 10 млрд выиграли, затем последовал иск об убытках на 1,7 млрд, который тоже выиграли, когда предъявили третий иск об убытках на сумму 530 млн, все одному и тому же ответчику, судья не разбираясь в деталях привлек к ответственности.

❗️НО! Нам удалось это несправедливое решение отменить в апелляции, так как оно противоречило ранее установленным обстоятельствам по предыдущим решениям, где мы смогли добиться освобождения директора от субсидиарки и от убытков.

Дело в том, что судья одни и те же обстоятельства установил по разному, а это и есть та самая судебная ошибка, которую призваны вышестоящие инстанции выявлять и исправлять. Что и было сделано.

👉🏼 Была и обратная ситуация, сначала человека привлекли к ответственности по первому иску, а когда конкурсный подал еще три иска к этому же лицу, то все последующие иски суд отклонил.

Во втором деле сначала клиент работал с другим юристом, когда тот проиграл дело и клиенту предъявили новые иски, он обратился к нам и мы смогли все новые иски выиграть.

📌Какие выводы можно сделать: если закидать человека исками об убытках и заявлениями о субсидиарки, то что-то может выстрелить и суд может удовлетворить просто посчитав, что и так много раз освободил от ответственности, не все же время освобождать, а то  сложиться впечатление, что судья все время на стороне ответчика и это слишком подозрительно.

Думаю, здесь больше психологии чем юриспруденции, но судьи-то живые люди и также пытаются понять правдивость позиции ответчика, если судью удается убедить в правдивости версии ответчика, то он примет сторону ответчика и потом под это решение опишет мотивированную часть судебного акта.

Начать дискуссию

Трудовые проверки

🔥 Летом во всех регионах заработают комиссии по выявлению нелегальной занятости

Утвердили положение о межведомственных комиссиях субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости.

2

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Стандартный вычет

На ребенка-инвалида работодатель даст 2 стандартных вычета

Есть стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на детей в зависимости от очередности их рождения и есть вычет на ребенка-инвалида. Их надо суммировать.

НДС

Продажа товаров международным организациям облагается НДС 0%

При реализации товаров (работ, услуг) для официального использования международными организациями и их представительствами, которые ведут деятельность в РФ, применяют ставку НДС 0%.

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Трудовое право

Если коллега в отпуске, его не всегда можно подменять как на полную ставку

Если 2 человека работают по сменам и один из них уходит в отпуск, то второй может заменить отпускника, но только на полставки.

Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Зачем к одному лицу предъявить несколько разных заявлений о субсидиарки и убытках?

📌Как правило, в одном деле о банкротстве кредиторы или арбитражный управляющий предъявляют только одно заявление о субсидиарной ответственности и если оно, как говорится, высосано из пальца, то в нем просят суд при отсутствии оснований по субсидиарки переквалифицировать все или часть эпизодов в убытки.

Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: Земля погрузилась в плазму, Дальний Восток лидер по платежной дисциплине бизнеса, выходные через три дня

Добавим в ленту самых свежих новостей. Рассказываем обо всем, что писали и обсуждали в мире.

24

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Общество

Известный завод коньяков уйдет в частные руки

Правительство дополнило перечень предприятий на приватизацию в 2024-2026 годах Кизлярским коньячным заводом.

2
Моё дело
Главбух: права, обязанности, передача дел

Секреты главного бухгалтера: как работать меньше, а достигать большего 

Может показаться, что добраться до должности главбуха помогут доскональное знание законов и упорная работа. На деле всё намного сложнее: нужно быть немного предпринимателем по духу — правильно расставлять приоритеты, грамотно организовывать процессы, легко адаптироваться к изменениям и не бояться пробовать новые гипотезы. 

Секреты главного бухгалтера: как работать меньше, а достигать большего 
8
Катерина Коробкова
Субсидиарная ответственность

Субсидиарка в наследство. Учимся считать

Субсидиарная ответственность входит в объем наследственной массы. Это первое что нужно знать при принятии наследства.

Государственные ведомства

Правила оказания госуслуг пропишут более детально

Правительство уточнило порядок разработки административных регламентов оказания госуслуг.

igotosochi
Инвестиции

Когда покупать дивидендные акции? Как быстро закрываются дивидендные гэпы? Какая дивдоходность будет в 2024 году?

Нашёл любопытные данные по дивидендам от Альфа-Инвестиций. Все мы, конечно же, об этом догадывались, но мало кто это считал. Статистика из стратегии Альфа-Инвестиций на второй квартал 2024 года, выписал оттуда интересные данные про дивиденды. Просто потому что во втором квартале наступает что? Нет, не конец света. Основной дивидендный сезон.

Когда покупать дивидендные акции? Как быстро закрываются дивидендные гэпы? Какая дивдоходность будет в 2024 году?
vladp18
Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность главного бухгалтера

Субсидиарная ответственность — это дополнительная имущественная ответственность, которая возлагается на определенных лиц в случае, если основное ответственное лицо не может исполнить свои обязательства перед кредиторами.

Разборы законов

1 274
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налоговая помощь
Обзоры для бухгалтера

​Дорогие подписчики! Обзор для бухгалтера

В нашей постоянной рубрике мы продолжаем делиться с вами самыми актуальными и популярными статьями прошлого месяца. Ниже представлены краткие обзоры тех статей, которые вызвали наибольший интерес среди наших читателей в прошлом месяце.

​Дорогие подписчики! Обзор для бухгалтера
Екатерина Макаренко

Новостной дайджест: Банк Точка и Диадок, новости про МФО, турецкий DenizBank прекращает открытие счетов, отмена комиссии за переводы самому себе

Налог на имущество физических лиц

Будет ли повышенный налог на имущество, если в собственности несколько объектов

ФНС рассмотрела вопрос о применении повышенного коэффициента при исчислении налога на имущество физических лиц при наличии в собственности у налогоплательщика нескольких объектов недвижимого имущества.

Обучение для бухгалтеров

🔥 Новая акция «Не МАЙся — заниМАЙся!». Самые нужные курсы по 3 690 рублей

До 6 мая включительно вы можете купить топовые курсы «Клерка» за 3 690 рублей! Научитесь вести учет на маркетплейсах, строить финансовые модели, проводить сделки по ВЭД, вести компании на УСН, получите базовые знания в бухгалтерии и сделаете шаг навстречу новой профессии. Начните лето с новыми силами, знаниями и совсем другим уровнем дохода.

Инвестиции

Резко возросла активность финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и инвестплатформ: почему

Из-за жестких ограничений Центробанка заемщики с высокой долговой нагрузкой ищут альтернативные способы заработать, в том числе они идут на риск и инвестируют в финансовые пирамиды.

Государственные ведомства

Росаккредитация нашла 260 товарных сертификатов с нарушениями

Продукция с неподтвержденными разрешительными документами не успевает попасть в продажу, сертификаты блокируют в течение суток.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Экологическое законодательство

Стало ясно, продлят ли срок подачи заявок на получение экологического разрешения

Минприроды рассмотрело вопрос о переносе срока подачи заявки на получение комплексного экологического разрешения (КЭР).

Интересные материалы

igotosochi
Инвестиции

Обвал крипты, укрепление рубля, вторичка дешевеет, но не везде. Дивиденды, газовое днище и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Федя, дичь! Газпром показал рекордный по убыточности отчёт, но всё равно был на дне и не упал сильнее, чем повалилась крипта. ИИ посчитал, где падает вторичка в России. Спойлер: не в Сочи.

Обвал крипты, укрепление рубля, вторичка дешевеет, но не везде. Дивиденды, газовое днище и другие новости. Воскресный инвестдайджест