Зачем к одному лицу предъявить несколько разных заявлений о субсидиарки и убытках?

📌Как правило, в одном деле о банкротстве кредиторы или арбитражный управляющий предъявляют только одно заявление о субсидиарной ответственности и если оно, как говорится, высосано из пальца, то в нем просят суд при отсутствии оснований по субсидиарки переквалифицировать все или часть эпизодов в убытки.

📌Как правило, в одном деле о банкротстве кредиторы или арбитражный управляющий предъявляют только одно заявление о субсидиарной ответственности и если оно, как говорится, высосано из пальца, то в нем просят суд при отсутствии оснований по субсидиарки переквалифицировать все или часть эпизодов в убытки.

👉🏼Так обычно делают те, кто экономит ресурсы: время, деньги, нервы. Но есть некоторые оппоненты, которые настроены по другому, ими движет желание морально измотать ответчика и создать несколько ситуаций для привлечения к ответственности директора или собственника компании. Для этого они разные обстоятельства описывают отдельными исками об убытках или заявлениями о субсидиарной ответственности.

👉🏼 Например, директор совершил несколько сделок по продаже имущества, каждую из которых можно оформить как отдельный иск об убытках. Если были факты не передачи документов арбитражнику, то могут подать отдельное заявление о субсидиарки и все эти сделки туда снова включить. И суд будет рассматривать все эти иски.

Причем иногда судьи устают освобождать одного и того же лица от ответственности и на третьем или четвертом таком иске могут махнуть рукой и привлечь к ответственности, глубоко не вникая в ситуацию.

👉🏼 У нас было такое дело однажды. Первое заявление о субсидиарки на 10 млрд выиграли, затем последовал иск об убытках на 1,7 млрд, который тоже выиграли, когда предъявили третий иск об убытках на сумму 530 млн, все одному и тому же ответчику, судья не разбираясь в деталях привлек к ответственности.

❗️НО! Нам удалось это несправедливое решение отменить в апелляции, так как оно противоречило ранее установленным обстоятельствам по предыдущим решениям, где мы смогли добиться освобождения директора от субсидиарки и от убытков.

Дело в том, что судья одни и те же обстоятельства установил по разному, а это и есть та самая судебная ошибка, которую призваны вышестоящие инстанции выявлять и исправлять. Что и было сделано.

👉🏼 Была и обратная ситуация, сначала человека привлекли к ответственности по первому иску, а когда конкурсный подал еще три иска к этому же лицу, то все последующие иски суд отклонил.

Во втором деле сначала клиент работал с другим юристом, когда тот проиграл дело и клиенту предъявили новые иски, он обратился к нам и мы смогли все новые иски выиграть.

📌Какие выводы можно сделать: если закидать человека исками об убытках и заявлениями о субсидиарки, то что-то может выстрелить и суд может удовлетворить просто посчитав, что и так много раз освободил от ответственности, не все же время освобождать, а то сложиться впечатление, что судья все время на стороне ответчика и это слишком подозрительно.

Думаю, здесь больше психологии чем юриспруденции, но судьи-то живые люди и также пытаются понять правдивость позиции ответчика, если судью удается убедить в правдивости версии ответчика, то он примет сторону ответчика и потом под это решение опишет мотивированную часть судебного акта.