₽ Заказать рекламу
Павел Бессонов
Банкротство

Можно ли в банкротстве оспорить отказ от наследства?

👉🏼 Иногда в банкротстве совершаются необычные сделки, которые в последующем пытаются оспорить кредиторы или арбитражный управляющий. Сегодня расскажу об одном таком примере.

👉🏼 Иногда в банкротстве совершаются необычные сделки, которые в последующем пытаются оспорить кредиторы или арбитражный управляющий. Сегодня расскажу об одном таком примере.

📌 В судебной практике встречаются ситуации оспаривания заявления должника от принятия наследства в пользу других наследников, например, родных сестер, братьев, племянников или супруги.

❓Почему отказ от наследства тоже можно оспорить?

Предположим должнику-банкроту по закону причитается имущество доставшееся по наследству: недвижимость, автомобили, деньги на вкладах и прочие ценности, должник понимает, что в случае вступления в права наследства на это имущество смогут претендовать его кредиторы, которых он уже длительное время пытается оставить с носом и просит свои активы, а тут еще наследство достается.

Договорившись с близкими родственниками о том, что должник отказывается от прав на наследство все имущество достается другим наследникам по документам, но по факту после продажи часть передают должнику наличкой или по его указанию его детям или другим родственникам. В этом случае налицо ущерб интересам кредиторов должника. Ведь если бы должник как положено принял наследство, то кредиторы смогли бы получить частичное или полное погашение долгов, однако отказ от наследства лишает их такой возможности, при этом должник продолжает фактически владеть причитающейся ему долей и распоряжаться по своему усмотрению.

Конечно, не исключено, что его тоже могут обмануть родственники в пользу, которых он отказывается от наследства. Но это маловероятно.

💬 Такие сделки оспариваются без особых проблем. Встречаются и другие нестандартные способы сокрытия активов от кредиторов. О них поговорим в других постах. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!

🤝🏻Приглашаю вас в мой telegram-канал, подписывайтесь — предупрежден, значит вооружен! Там же есть кнопка для связи, чтобы написать мне лично — https://t.me/BESSONOVGR0UP

Начать дискуссию

Патенты на интеллектуальную собственность

Минпромторг просит Верховный суд ввести обеспечительные меры при патентных спорах

Во время судебных разбирательств компании могут заключать контракты и поставлять продукцию. Ведомство предлагает пересмотреть это и наложить на участников патентных споров обеспечительные меры.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бизнес легко
Автоматизация учета

5 причин, почему вашему бухгалтеру нужна «СБИС Бухгалтерия»

От сдачи отчетов без штрафов до обмена документами с контрагентами по всему миру: разбираемся, почему «СБИС Бухгалтерия» — это эффективное и выгодное решение для вашей бухгалтерии.

5 причин, почему вашему бухгалтеру нужна «СБИС Бухгалтерия»
Трудовое право

🏃 Дистанционного работника временно можно привлечь на работу в офис. Нужно закрепить дни, когда в офисе, когда вне, подсказывает кадровый специалист

По ТК работать дистанционно можно на постоянной основе, а временно не более 6 месяцев или периодически. Можно чередовать то дистанционную работу, то офисную.

Календарь вебинаров

14
Лучшие спикеры, новый каждый день
Малый и средний бизнес

Госкомпании заключили с малым бизнесом контракты на 1,6 трлн рублей

Контракты с государственными компаниями заключили 89,5 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. У МСП закупают химические вещества, продукты, ПО, услуги по страхованию и финансовому посредничеству.

Трудовые отношения

Цифра дня. Про удаленку

Сотрудники российских компаний не хотят летом сидеть в душных офисах.

Цифра дня. Про удаленку
Государственные ведомства

Набиуллина планирует поднять штрафы за манипулирование рынком

Размер наказания должен зависеть от объема ущерба, который был причинен в результате манипулирования финансовым рынком.

1

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
ЯЗАНЯТ
Самозанятые

Доход самозанятого превысил 2.4 млн руб.: что делать заказчику

Иногда самозанятость возникает как вынужденная мера, а иногда становится результатом личного выбора. Независимо от причин, мало кто откажется от возможности заработать «лишние» деньги. Но что делать, если доход превысил установленную норму?

Доход самозанятого превысил 2.4 млн руб.: что делать заказчику
Компенсации работникам

Надо ли облагать налогами и взносами компенсацию при переезде сотрудника

Многие крупные компании практикуют периодическую «ротацию кадров» - перемещение сотрудников в разные офисы и представительства в других регионах. Проработав несколько месяцев или лет, работник уезжает в другой регион для развития или поддержания компании. Естественно, такой переезд должен быть компенсирован, к тому же, это прямое требование законодательства, в т.ч. ТК и НК РФ. Но надо ли облагать компенсацию налогами и взносами?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Проверки

Новый глава Счетной палаты объявил о завершении моратория на проверку IT-компаний: что дальше

Борис Ковальчук считает, что пора проверить ценообразование в сфере цифровизации после отмены моратория на проверки компаний ИТ-сферы.

Павел Бессонов
Банкротство

Можно ли в банкротстве оспорить отказ от наследства?

👉🏼 Иногда в банкротстве совершаются необычные сделки, которые в последующем пытаются оспорить кредиторы или арбитражный управляющий. Сегодня расскажу об одном таком примере.

Общество

Кинотеатры снова показывают пиратские фильмы

В кино вернули показ зарубежных фильмов во время предсеансного обслуживания. Зрители могут посмотреть голливудские новинки, а после — короткометражку российских режиссеров.

Ак Барс Банк
Интернет-эквайринг

Доставка товара курьером: как интернет-магазину принимать оплату

Возможность выбрать вариант расчетов повышает лояльность и привлекает покупателей, а современные технологии позволяют обеспечить этот выбор без дополнительных затрат. Разбираем все возможные способы приема оплаты интернет-магазином с курьерской доставкой.

Доставка товара курьером: как интернет-магазину принимать оплату

Разборы законов

1 285
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзор судебной практики

Арбитражные судьи будут изучать информацию из открытых источников

Верховный суд разрешит судьям самостоятельно искать и анализировать информацию из открытых источников, которая относится к арбитражным делам.

ОСАГО

Полис ОСАГО подешевел на 3%

В среднем застраховать автомобиль можно на 6 779 рублей. Дороже всего автогражданка обойдется в Ингушетии, в Новосибирской области и Кабардино-Балкарской республике.

Кадровый учет

Топ–5 подводных камней при ведении кадрового делопроизводства

Проблемы с кадровым делопроизводством и неправильным взаимодействием между отделами может привести к серьезным последствиям.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Налоги, взносы, пошлины

Переход с УСН на общий режим включает несколько этапов

Если компания или ИП понимает, что слетает с УСН, нужно предпринять поэтапно ряд действий, чтобы соблюсти требования НК и перейти на общую систему налогообложения (ОСНО).

НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Как заполнять новые реестры для экспортного НДС 0%

При реализации товаров на экспорт применяется ставка НДС 0 %. Для подтверждения права применения данной ставки необходимо использовать реестры. Ранее экспортеры представляли подтверждающие экспорт документы, как на бумаге, так и в виде реестров сведений в электронном виде.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
«Мои самозанятые»
Самозанятые

Все, что нужно знать об акте выполняемых работ с внештатными исполнителями

Работая внештатными исполнителями, важно правильно оформлять отношения на всех этапах сотрудничества – особенно, когда речь идет об оплате услуг. Для проведения платежей недостаточно использовать только чек – важно также предоставить акт выполненных работ.

Все, что нужно знать об акте выполняемых работ с внештатными исполнителями

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Трудовые отношения

Как работодатели определяют лучшее время для поиска сотрудников

Компании стараются не нанимать новых работников в период отпусков и после новогодних праздников. Чаще всего вакансии открываются в октябре, в утренние часы понедельника.

Интересные материалы

Цифровой рубль

ЦБ дополнит нормы о цифровом рубле, так как с 2025 года будут правила об их взыскании

Банк России опубликовал проект изменений в свое положение от 03.08.2023 № 820-П «О платформе цифрового рубля».