Можно ли в банкротстве оспорить отказ от наследства?

👉🏼 Иногда в банкротстве совершаются необычные сделки, которые в последующем пытаются оспорить кредиторы или арбитражный управляющий. Сегодня расскажу об одном таком примере.

👉🏼 Иногда в банкротстве совершаются необычные сделки, которые в последующем пытаются оспорить кредиторы или арбитражный управляющий. Сегодня расскажу об одном таком примере.

📌 В судебной практике встречаются ситуации оспаривания заявления должника от принятия наследства в пользу других наследников, например, родных сестер, братьев, племянников или супруги.

❓Почему отказ от наследства тоже можно оспорить?

Предположим должнику-банкроту по закону причитается имущество доставшееся по наследству: недвижимость, автомобили, деньги на вкладах и прочие ценности, должник понимает, что в случае вступления в права наследства на это имущество смогут претендовать его кредиторы, которых он уже длительное время пытается оставить с носом и просит свои активы, а тут еще наследство достается.

Договорившись с близкими родственниками о том, что должник отказывается от прав на наследство все имущество достается другим наследникам по документам, но по факту после продажи часть передают должнику наличкой или по его указанию его детям или другим родственникам. В этом случае налицо ущерб интересам кредиторов должника. Ведь если бы должник как положено принял наследство, то кредиторы смогли бы получить частичное или полное погашение долгов, однако отказ от наследства лишает их такой возможности, при этом должник продолжает фактически владеть причитающейся ему долей и распоряжаться по своему усмотрению.

Конечно, не исключено, что его тоже могут обмануть родственники в пользу, которых он отказывается от наследства. Но это маловероятно.

💬 Такие сделки оспариваются без особых проблем. Встречаются и другие нестандартные способы сокрытия активов от кредиторов. О них поговорим в других постах. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!

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