Помогли клиенту отбиться от необычного иска

Несколько месяцев назад клиент, которому ранее уже помогал по проблемным вопросам, в том числе отбиться от субсидиарки на немыслимую сумму в 13 млрд руб., обратился ко мне с просьбой помочь в ещё одном деле.

Несколько месяцев назад клиент, которому ранее уже помогал по проблемным вопросам, в том числе отбиться от субсидиарки на немыслимую сумму в 13 млрд руб., обратился ко мне с просьбой помочь в ещё одном деле.

📌Суть спора: истец предъявил иск к клиенту об обязательстве заключить договор на выполнение работ по подряду и взыскании фактической стоимости выполненных работ. По мнению истца, он выполнил работы по предварительной договоренности, сдал их ответчику, а тот сдал их конечному заказчику — госпредприятию и якобы получил за эту работу деньги, при этом ответчик якобы уклонялся от оформления договора и закрывающих документов.

👩🏻‍⚖️Судья несколько месяцев рассматривала дело в итоге нам удалось ее убедить в необоснованности исковых требований и было вынесено решение об отказе в иске.

📑Дело А40-243782/2023.

💬Скорей всего такой исход не устроит истца и он пойдет в вышестоящие инстанции обжаловать решение. Подписывайтесь и следите за тем как будут дальше развиваться события.