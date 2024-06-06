Есть ли универсальный способ отбиться во всех делах от субсидиарки, убытков, истребовании документов?

📌Несмотря на то, что ситуации у многих привлекаемых лиц к субсидиарки и убыткам схожие, при изучении деталей становится очевидно, что обстоятельства сильно отличаются. Это значит, что нельзя взять написанную кем-то единожды позицию и копировать её во все схожие дела.

📌Несмотря на то, что ситуации у многих привлекаемых лиц к субсидиарки и убыткам схожие, при изучении деталей становится очевидно, что обстоятельства сильно отличаются. Это значит, что нельзя взять написанную кем-то единожды позицию и копировать её во все схожие дела.

👉🏼 Приведу пример. Почти в каждом деле по субсидиарной ответственности вменяют факт не передачи документов конкурсному управляющему. Когда начинаешь разбирать детали, то получается, что балансы у всех организаций были разные, отсюда состав документов, подлежащий передачи значительно отличается.

У кого-то в структуре активов в основном дебиторка, у других запасы, у третьих финансовые вложения и т.д. и документы соответственно истребуемые отличаются, и доказывать отсутствие затруднений при поиске таких активов приходится по разному.

👉🏼Универсально можно использовать только ссылки на закон и системообразующую судебную практику, а раскрывать фактические обстоятельства, притягивая за уши схожие дела, не получится, на это постоянно указывают суды в своих решениях. Так прямо и пишут, что обстоятельства дела, на которое ссылается сторона, отличные от рассматриваемого, поэтому приводимые аргументы отклоняются судом.

🗯️ Какой подход в решении вопросов и проблем вы используете чаще: универсальный или индивидуальный🤝🏻