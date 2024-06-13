Кейс: суд встал на нашу сторону в споре по истребованию имущества у бывшего директора🏆

📌Сегодня кассация оставила без удовлетворения жалобу банка, как залогового кредитора, на отказ судов в истребовании автотранспортных средств у бывшего директора, которые так и не удалось найти конкурсному управляющему.

📌Сегодня кассация оставила без удовлетворения жалобу банка, как залогового кредитора, на отказ судов в истребовании автотранспортных средств у бывшего директора, которые так и не удалось найти конкурсному управляющему.

👉🏼 Представитель банка даже в суд не явился, хотя в первой инстанции и апелляции надрывался, доказывая, что нужно принудительно истребовать у директора дорожно-строительную технику, которая по документам числится в залоге у банка.

Обращение в правоохранительные органы тоже результатов не дало.

📑Дело А40-208396/2014.

❗️Суть нашей позиции защиты сводилась к тому, что истребовать то чего нет у ответчика нельзя, иначе это приведет к вынесению судом заведомо неисполнимого судебного акта, что недопустимо, о чем неоднократно заявлял Верховный суд РФ в своих разъяснениях, кроме того срок исковой давности истек для заявления такого требования.

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