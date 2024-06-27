Субсидиарная ответственность — исключительный механизм восстановления нарушенных прав кредиторов

☝🏻Такая формулировка содержится на первом месте в разделе принципы в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве».

☝🏻Такая формулировка содержится на первом месте в разделе принципы в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве».

Далее указано там же. 👇🏻

При его применении судам необходимо учитывать как сущность конструкции юридического лица, предполагающей имущественную обособленность этого субъекта (пункт 1 статьи 48 Гражданского кодекса Российской Федерации), его самостоятельную ответственность (статья 56 ГК РФ), наличие у участников корпораций, учредителей унитарных организаций, иных лиц, входящих в состав органов юридического лица, широкой свободы усмотрения при принятии (согласовании) деловых решений, так и запрет на причинение ими вреда независимым участникам оборота посредством недобросовестного использования института юридического лица (статья 10 ГК РФ).

Что все это значит?

А то, что конструкция юридического лица — общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества не должна размываться и нивелироваться тем, что в законе есть инструмент субсидиарной ответственности.

Если в каждом деле привлекать всех контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, то зачем тогда закон об ООО и закон об АО?! Эти законы тогда не нужны и достаточно одной организационно правовой-формы юр.лица, которое есть в законодательстве — общество с дополнительной ответственностью, которые, к слову, никто не регистрирует, потому что никто не хочет нести дополнительную ответственность по долгам компании.

В конструкции юр. лица весь смысл именно в обособленности об обязательствах перед учредителями и руководителями.

👉🏼Во всех своих письменных позиций в защиту контролирующих лиц дважды указываем это в начале и в конце позиции, чтобы донести до судьи и оппонентов об этом!