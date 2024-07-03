Могут ли привлечь к субсидиарки, если бизнес разделили на центр прибыли и убытков?

👉🏼 Что это означает?
Центр убытков подразумевает несение расходов и затрат, которые как правило несоразмерны извлекаемой выгоды. При этом другая компания преимущественно генерирует прибыль, а большую часть расходов не несет.
Кредиторы тоже аккумулируются в центре убытков, а центр прибыли, как правило, содержит минимальное количество кредиторов и то, обычно дружественных.
При такой организации ведения бизнеса независимые кредиторы остаются с носом, отсюда следуют подача в суды заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности в том числе компаний, на которых генерировалась прибыль и которые были балансодержателями активов группы компаний, оспариваются внутригрупповые транзитные платежи и другие сделки между участниками группы.
Такая система организации ведения бизнеса несет в себе риски, особенно если учредители и руководители одни и те же лица, названия организаций и адреса регистрации схожие, а если к этому еще добавить миграцию работников из одной компании в другую и перекачку активов, то избежать рисков практически не получится.
❗️Что нужно делать, чтобы избежать таких рисков обсуждаем на личных консультациях.
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