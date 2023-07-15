₽ Заказать рекламу
Павел Бессонов
Банкротство юридических лиц

Как отбиваться от заявления об истребовании документов в банкротстве

👉🏼 Рассмотрим ситуацию: вы были директором, потом вас заменили на другого директора, спустя время началось банкротство и назначили конкурсного управляющего, который подал в суд заявление об истребовании документов у всех директоров за последние несколько лет, в том числе у вас.

👉🏼 При этом акт приема-передачи документов, конечно же, вы не оформляли. А именно сейчас он бы очень даже пригодился, но его у вас нет и задним числом никто не согласен его вам подписать.

Ситуация на самом деле обычная рабочая.

📌 Первое, что нужно сделать проверить сдавалась ли бухгалтерская отчетность в налоговую после вас новым руководителем. Если сдавалась и она не нулевая, это значит, что документы и материальные ценности были во владении нового директора и именно на нем лежит обязанность передать документы конкурсному управляющему.

📌Второе, нужно проверить участвовала ли компания в государственных или коммерческих закупках после вас. Если участвовала и выигрывала тендеры, это доказывает факт владения документацией последующим руководителем. Для участия в закупках, как правило, нужен достаточно большой объем документации.

📌Третье, можно оформить нотариальные свидетельские показания, что после вашего увольнения все документы остались на предприятии и бывшие сотрудники это видели.

👉🏼Есть и другие доказательства того, что документы остались во владении нового директора, но их мы обсуждаем только на личных консультациях.

❗️Столкнулись с подобной проблемой?

Начать дискуссию

ЕНП (единый налоговый платеж)

Как разобраться в распределении средств на ЕНС

С введением ЕНП уплата налогов стала проще (по крайней мере так думают в ФНС): на ЕНС налогоплательщик перечисляет деньги, которые ФНС распределяет по налогам и взносам. Проблема в том, что не всегда налогоплательщику понятно, куда именно распределили средства с ЕНС. Рассказываем, как сопоставить налоговый учет организации и данные из единого счета.

Как разобраться в распределении средств на ЕНС
Обзоры для бухгалтера

Сколько зарабатывает бухгалтер в 2024 году и как получать больше: реферальные программы

Сейчас профессия бухгалтера обретает все большую популярность — в связи с распространением аутсорсинга и интернет-сферы, все чаще предприниматели нуждаются в квалифицированных специалистах по учету и налогам.

Сколько зарабатывает бухгалтер в 2024 году и как получать больше: реферальные программы
Кадровые документы

Форму должностной инструкции можно утвердить локальным актом работодателя

Должностная инструкция – это не обязательный документ. Главное, чтобы условие о трудовой функции было прописано в трудовом договоре. Но можно оформлять должностные инструкции.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Криптовалюта

Биржам разрешат торговать цифровой валютой

Расчеты в цифровых валютах разрешат вести всем участникам внешнеэкономической деятельности, но покупать такие активы на биржах будет доступно лишь ограниченному числу лиц в рамках эксперимента.

Экономика России

Счетная палата: причина недостатка инвестиций в РФ — нет систематизированных мер поддержки

Действующие инструменты инвестиционной активности недостаточно выполняют свои цели. Аудиторы Счетной палаты предложили сделать реестр мер господдержки для тех, кто вкладывает средства в экономику РФ.

3
Подотчет, командировки

🚉🚕 Командированный работник может без НДФЛ и взносов арендовать автомобиль только для проезда до вокзала

Расходы работника, направленного в командировку, на проезд до места назначения и обратно не облагаются НДФЛ и взносами.

1

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Павел Бессонов
Банкротство юридических лиц

Как отбиваться от заявления об истребовании документов в банкротстве

👉🏼 Рассмотрим ситуацию: вы были директором, потом вас заменили на другого директора, спустя время началось банкротство и назначили конкурсного управляющего, который подал в суд заявление об истребовании документов у всех директоров за последние несколько лет, в том числе у вас.

Проверки

Минэкономразвития хочет полностью отказаться от плановых проверок бизнеса

Плановые проверки заменят профилактическими визитами, а число индикаторов риска для запуска проверки увеличат до 500.

Бухгалтерский учет

Счет 90: субсчета, проводки, закрытие

Разберем, как отражают операции на счете 90 и как его закрывают в конце года.

Счет 90: субсчета, проводки, закрытие
Иван Шестак
Обзоры для бухгалтера

Топ-7 книг для финдира: от отчётности до стратегического планирования

Собрали семь книг, которые помогут финансовым директорам обновить знания об управленческом учёте и больше узнать о последних тенденциях в области финанализа. Наша подборка поможет разобраться в отчётности, бюджетах, капитале и стратегиях.

Топ-7 книг для финдира: от отчётности до стратегического планирования
1

Банки Ozon и «Яндекс» обогнали конкурентов из топ-50 по темпам прироста вкладов

Доступ к огромной аудитории маркетплейсов помогает банкам Ozon и «Яндекса» очень быстро наращивать пассивы.

Учет ОС при УСН

Не все основные средства будут учитывать для лимита по УСН

Компании и ИП, у которых остаточная стоимость основных средств превысит лимит, не имеют права на применение УСН.

Налог на имущество физических лиц

Минимальную сумму налогового уведомления на имущественные налоги увеличили до 300 рублей

Ежегодно до 1 декабря физлица должны платить имущественные налоги по налоговому уведомлению, которое присылает ФНС. Его не пришлют, если сумма налога получится менее 300 рублей.

Мой бизнес
Малый и средний бизнес

Минэкономразвития: почти 40% льготных кредитов МСП выданы в отраслях экономики предложения

В 2023 году предприятия экономики предложения смогли привлечь 528 млрд рублей по программам поддержки МСП в рамках профильного нацпроекта. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Минэкономразвития: почти 40% льготных кредитов МСП выданы в отраслях экономики предложения
Курортный сбор

Туристический налог не войдет в состав ЕНП

С 2025 года вводят новый налог – туристический. Его будут платить отели. Уплата будет идти на отдельный КБК.

Кадровый учет

Как принять работника по договору ГПХ

Принять по договору ГПХ можно физлицо как со статусом ИП или самозанятого, так и без таких статусов. Это законно только если, таким образом, работодатель не маскирует трудовые отношения. В статье расскажем, как правильно оформить гражданско-правовые отношения с физлицами в разных ситуациях.

Как принять работника по договору ГПХ
УСН

Бизнес на УСН и ПСН из новых регионов получит вычет на покупку ККТ

Налог по УСН «доходы» и ПСН бизнесмены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогу уменьшить на расходы на ККТ, но не более 28 тыс. рублей.

Консоль.Про
Кадры

Что нельзя писать в объявлении при поиске внештатника. Образец безрискового объявления для привлечения исполнителя

Разберем, как корректно формировать объявления для поиска внештатных исполнителей и подрядчиков. Заказчик, который придерживается этих правил, минимизирует сомнения проверяющих органов в гражданско-правовом характере сотрудничества с исполнителем. Также приведем образец объявления.

Что нельзя писать в объявлении при поиске внештатника. Образец безрискового объявления для привлечения исполнителя
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: требование из ИФНС будет принятым на 6 день, россиянам со вторым гражданством повысят налоги, дебетовые карты Ситибанка — все

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
38

Интересные материалы

Юзвак Максим
Обзоры для бухгалтера

Обзор: налог на грех и двойное гражданство, повышенное обложение пенсионеров

События за день в кратком обзоре событий в мире финансов и налогов.

10