Как отбиваться от заявления об истребовании документов в банкротстве

👉🏼 Рассмотрим ситуацию: вы были директором, потом вас заменили на другого директора, спустя время началось банкротство и назначили конкурсного управляющего, который подал в суд заявление об истребовании документов у всех директоров за последние несколько лет, в том числе у вас.

👉🏼 При этом акт приема-передачи документов, конечно же, вы не оформляли. А именно сейчас он бы очень даже пригодился, но его у вас нет и задним числом никто не согласен его вам подписать.

Ситуация на самом деле обычная рабочая.

📌 Первое, что нужно сделать проверить сдавалась ли бухгалтерская отчетность в налоговую после вас новым руководителем. Если сдавалась и она не нулевая, это значит, что документы и материальные ценности были во владении нового директора и именно на нем лежит обязанность передать документы конкурсному управляющему.

📌Второе, нужно проверить участвовала ли компания в государственных или коммерческих закупках после вас. Если участвовала и выигрывала тендеры, это доказывает факт владения документацией последующим руководителем. Для участия в закупках, как правило, нужен достаточно большой объем документации.

📌Третье, можно оформить нотариальные свидетельские показания, что после вашего увольнения все документы остались на предприятии и бывшие сотрудники это видели.

👉🏼Есть и другие доказательства того, что документы остались во владении нового директора, но их мы обсуждаем только на личных консультациях.

❗️Столкнулись с подобной проблемой?