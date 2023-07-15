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Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Кто из кредиторов может подать заявление о субсидиарной ответственности

На первый взгляд ответ очевидный — все могут это сделать! Но в отдельных ситуациях далеко не все.

👉🏼Например, если дело о банкротстве было возбуждено, но ни одна стадия банкротства так и не была введена и производство прекратили из-за отсутствия имущества у должника и нежелания заявителя финансировать процедуру, то право на подачу заявления о субсидиарной ответственности есть только у первого кредитора, кто инициировал возбуждение дела.

👉🏼 Когда с заявлением о банкротстве обращается налоговая и ей суд возвращает заявление по причине отсутствия имущества у должника, то кроме налоговой никто не может обратиться с заявлением о субсидиарки, пока сами не пройдут путь подачи своего заявления о банкротстве.

👉🏼 Если дело о банкротстве идет полным ходом, то правом на подачу заявления о субсидиарки имеют конкурсные кредиторы, чью требования включены в реестр, в том числе работники в лице представителя работников и налоговая, и обычные кредиторы и даже текущие кредиторы.

👉🏼 Если дело о банкротстве было прекращено в ходе, например, процедуры конкурсного производства, или завершено, то правом на подачу заявления о субсидиарки текущие кредиторы обладают, если их требование подтверждено вступившим в законную силу судебным актом или иным документом, подлежащим принудительному исполнению в силу закона (например, содержащим исполнительную надпись нотариуса), если такового нет, то право на подачу заявления о субсидиарки нет у текущего кредитора*.

*Текущий кредитор тот, перед которым задолженность возникла после даты возбуждения дела о банкротстве.

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