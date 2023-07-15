Если ООО сработало в убыток и нечем платить кредиторам, могут ли привлечь к субсидиарной ответственности?

📌Кредиторы думают, что если организация им осталась должна по каким-то причинам деньги: не отработали до конца аванс, поставили некачественный товар, не смогли вернуть займ или не оплатили полностью поставленный товар, то это автоматически позволяет привлечь к субсидиарный ответственности контролирующих должника лиц.

📌Кредиторы думают, что если организация им осталась должна по каким-то причинам деньги: не отработали до конца аванс, поставили некачественный товар, не смогли вернуть займ или не оплатили полностью поставленный товар, то это автоматически позволяет привлечь к субсидиарный ответственности контролирующих должника лиц.

👉🏼 Конечно, если директор или учредители не будут защищаться в суде от предъявленного иска о субсидиарной ответственности, иными словами будут надеяться на авось, то скорей всего суд встанет на сторону кредиторов и не будет сам выдумывать основания для защиты ответчиков.

Ему просто незачем это делать, работы и так у всех выше крыши, это должны делать сами ответчики или их юристы, но точно не судьи. Поэтому если кто-то принял решение ничего не делать и только наблюдать за развитием событий со стороны, шансы быть привлеченным к субсидиарный ответственности максимально высокие.

❗️Однако, если ответчики планируют защищать свои интересы в суде, то одна из главных задача в подобной ситуации доказать суду, что не было умышленного обмана кредиторов, а рыночные факторы сложились неблагоприятно, что и привело к полученному убытку и невозможности полностью расчитаться с кредиторами.

👉🏼 Если Вы сможете правдоподобно максимально конкретизированно с доказательствами все это изложить, то Ваши шансы отбиться от иска о субсидиарной ответственности кратно возрастают.