Как директору избежать субсидиарки за не подачу заявления?

1️⃣Нужно доказать, что был обоснованный финансовый план по выходу из сложной финансовой ситуации;

2️⃣Доказать, что не наступило объективное банкротство в его период. Например, сделать переоценку активов и показать, что их было достаточно для закрытия всей задолженности.

3️⃣Если кредиторы подали заявление, то повторная подача директором не предусмотрена законом, можно сослаться на этот аргумент.

4️⃣Если директор сделал публикацию для неограниченного круга лиц о возникновении признаков объективного банкротства, то есть опубликовал на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сообщение о намерении подать заявление о банкротстве, но до суда так и не дошел, не хватило денег на оплату услуг юриста, не было средств на госпошлину, не было бумаги для распечатки заявления и т.п., то ответственность снимается с директора по данному основанию.