Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов

📌В законе содержится достаточно размытая на первый взгляд формулировка субсидиарной ответственности за невозможность полного погашения требований кредиторов.

📌В законе содержится достаточно размытая на первый взгляд формулировка субсидиарной ответственности за невозможность полного погашения требований кредиторов.

👉🏼 С одной стороны, не знающему тонкости законодательства и судебной практики, может показаться, что субсидиарная ответственность при невозможности полного погашения требований кредиторов является неизбежностью.

👉🏼 С другой стороны такая формулировка не содержит исчерпывающего перечня конкретных действий за что именно привлекают к ответственности.

👩🏻‍⚖️В разъяснениях Верховного суда РФ по субсидиарной ответственности содержится некий ориентир, на который суды должны опираться, который является открытым и может включать любые действия или бездействия контролирующих лиц, доведших организацию до банкротства.

Неправомерные действия (бездействие) контролирующего лица могут выражаться, в частности:

• в принятии ключевых деловых решений с нарушением принципов добросовестности и разумности, в том числе согласование, заключение или одобрение сделок на заведомо невыгодных условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом ("фирмой-однодневкой" и т.п.);

• дача указаний по поводу совершения явно убыточных операций;

• назначение на руководящие должности лиц, результат деятельности которых будет очевидно не соответствовать интересам возглавляемой организации;

• создание и поддержание такой системы управления должником, которая нацелена на систематическое извлечение выгоды третьим лицом во вред должнику и его кредиторам, и т.д.

❗️То есть действия руководства должны быть умышленными, направленными на уменьшения активов компании во вред кредиторам. Чаще всего это сделки по выводу активов без оплаты или по заниженной цене, предоставление невозвратных займов и т.п.