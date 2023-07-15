Субсидиарная ответственность нескольких лиц действовавших независимо

📌Если несколько контролирующих должника лиц действовали независимо друг от друга и действий каждого из них было достаточно для наступления объективного банкротства должника, названные лица также несут субсидиарную ответственность солидарно.

📌Если несколько контролирующих должника лиц действовали независимо друг от друга и действий каждого из них было достаточно для наступления объективного банкротства должника, названные лица также несут субсидиарную ответственность солидарно.

👉🏼Это означает, например, при смене нескольких руководителей каждый из них совершал крупные убыточные сделки. Предположим, собственник дал указание директору вывести все ликвидные активы, тот совершил одну крупную сделку и потом начал осознавать свои будущие риски и дальше отказался выполнять указания и уволился, после него собственник назначил нового директора, которому дал такое же указание. Новый директор успел часть активов вывести по таким же убыточным сделкам для компании и тоже решил уйти с должности, затем пришел третий директор, который последние активы вывел с предприятия. Все эти руководители и собственник подлежат привлечению к субсидиарной ответственности.

👉🏼Если несколько контролирующих должника лиц действовали независимо и действий каждого из них, существенно повлиявших на положение должника, было недостаточно для наступления объективного банкротства, но в совокупности их действия привели к такому банкротству, данные лица подлежат привлечению к субсидиарной ответственности в долях. В этом случае суд распределяет между ними совокупный размер ответственности, определяя долю, приходящуюся на каждое контролирующее лицо, пропорционально размеру причиненного им вреда.

👉🏼При невозможности определения размера причиненного вреда, исходя из конкретных операций, совершенных под влиянием того или иного лица, размер доли, приходящейся на каждое контролирующее лицо, может быть определен пропорционально периодам осуществления ими фактического контроля над должником.