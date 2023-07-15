Наличие/отсутствие судебного акта о признании сделки недействительной, как основание для субсидиарной ответственности

📌 На практике сплошь и рядом события развиваются следующим образом: как только начинается банкротство, все бывшие руководители, собственники и фактические бенефициары самоустраняются от процедуры. Это и понятно, никто не хочет нести расходы на юристов. Пока ведь очевидной проблемы нет

👉🏼 Однако, конкурсный управляющий начинает оспаривать сделки направо и налево со всеми подряд контрагентами. Если контрагенты не ведут хозяйственную деятельность или тоже находятся в банкротстве или их собственники желают сэкономить на юристах, то никто не занимается защитой этих сделок от оспаривания.

👉🏼 Разумеется, такие сделки быстро признают недействительными, а дальше лиц совершивших эти сделки пытаются привлечь к субсидиарной ответственности и убыткам. То есть тех кто подписывал договоры, осуществлял платежи и совершал иные мероприятия в целях исполнения этих сделок, например, подписывал акты приема-передачи, товарные накладые по поставке и т.п.

👉🏼 Наличие, вступившего в законную силу, судебного акта о признании сделки недействительной для привлечения к субсидиарной ответственности не требуется. Равным образом не требуется и установление всей совокупности условий, необходимых для признания соответствующей сделки недействительной, в частности недобросовестности контрагента по этой сделке.

👉🏼 При рассмотрении заявления о субсидиарной ответственности по основанию доведения до банкротства по причине совершения убыточных сделок, при отсутствии вступившего в законную силу судебного акта, суд будет проверять причинили ли кредитором ущерб совершенные сделки, были ли они убыточные и являлись ли они крупными.

👉🏼 Если в удовлетворении иска о признании сделки недействительной ранее было отказано по мотиву равноценности полученного должником встречного денежного предоставления, то заявитель по спору о субсидиарной ответственности впоследствии не вправе ссылаться на не рыночный характер цены этой же сделки в целях применения презумпции доведения до банкротства.

👉🏼 После того как подписант оспоренной в суде сделки получает иск о субсидиарной ответственности или иск об убытках, начинает задумываться, как отбиться от такого заявления в суде. При наличие вступившего в законную силу судебного акта это сделать проблематично, но при этом есть несколько способов как выйти из сложившейся ситуации.