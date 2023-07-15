Почему непередача документов влечет субсидиарную ответственность?

Предполагается, что отсутствие документов не позволяет конкурсному управляющему:
• найти все активы;
• идентифицировать их;
• установить их место нахождение;
• предъявить иски дебиторам;
• истребовать находящееся во владении третьих лиц имущество;
• оспорить недействительные сделки и совершить другие мероприятия по формированию конкурсной массы (то есть всех активов для последующего распределения средств от их продажи между кредиторами).
Под существенным затруднением проведения процедур банкротства понимается в том числе невозможность выявления всего круга лиц, контролирующих должника, его основных контрагентов, а также:
1️⃣ невозможность определения основных активов должника и их идентификации;
2️⃣ невозможность выявления совершенных в период подозрительности сделок и их условий, не позволившая проанализировать данные сделки, и рассмотреть вопрос о необходимости их оспаривания в целях пополнения конкурсной массы;
3️⃣ невозможность установления содержания принятых органами должника решений, исключившая проведение анализа этих решений на предмет причинения ими вреда должнику и кредиторам и потенциальную возможность взыскания убытков с лиц, являющихся членами данных органов.
👉🏼 Не ждите, когда суд вынесет решение и привлечёт Вас к субсидиарной ответственности за непередачу документов, отправьте все что есть в адрес конкурсного управляющего, чем больше отправите, тем лучше.
❗️Описи об отправке в последующем помогут отбиться от иска от субсидиарной ответственности по данному основанию.
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