Почему непередача документов влечет субсидиарную ответственность?

Под существенным затруднением проведения процедур банкротства понимается в том числе невозможность выявления всего круга лиц, контролирующих должника, его основных контрагентов, а также…

Предполагается, что отсутствие документов не позволяет конкурсному управляющему:

• найти все активы;

• идентифицировать их;

• установить их место нахождение;

• предъявить иски дебиторам;

• истребовать находящееся во владении третьих лиц имущество;

• оспорить недействительные сделки и совершить другие мероприятия по формированию конкурсной массы (то есть всех активов для последующего распределения средств от их продажи между кредиторами).

Под существенным затруднением проведения процедур банкротства понимается в том числе невозможность выявления всего круга лиц, контролирующих должника, его основных контрагентов, а также:

1️⃣ невозможность определения основных активов должника и их идентификации;

2️⃣ невозможность выявления совершенных в период подозрительности сделок и их условий, не позволившая проанализировать данные сделки, и рассмотреть вопрос о необходимости их оспаривания в целях пополнения конкурсной массы;

3️⃣ невозможность установления содержания принятых органами должника решений, исключившая проведение анализа этих решений на предмет причинения ими вреда должнику и кредиторам и потенциальную возможность взыскания убытков с лиц, являющихся членами данных органов.

👉🏼 Не ждите, когда суд вынесет решение и привлечёт Вас к субсидиарной ответственности за непередачу документов, отправьте все что есть в адрес конкурсного управляющего, чем больше отправите, тем лучше.

❗️Описи об отправке в последующем помогут отбиться от иска от субсидиарной ответственности по данному основанию.