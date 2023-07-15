Бремя доказывания в споре по субсидиарной ответственности за непередачу документов

Мало кто знает, как распределяет закон бремя доказывания сторон по данному спору. Некоторые юристы и должники считают, что бремя целиком и полностью лежит на истце и это ошибка!

Мало кто знает, как распределяет закон бремя доказывания сторон по данному спору. Некоторые юристы и должники считают, что бремя целиком и полностью лежит на истце и это ошибка!

📌 Заявитель должен представить суду объяснения относительно того, как отсутствие документации (отсутствие в ней полной информации или наличие в документации искажённых сведений) повлияло на проведение процедур банкротства.

📌 Привлекаемое к ответственности лицо должен опровергнуть названные презумпции, доказав, что недостатки представленной управляющему документации не привели к существенному затруднению проведения процедуры банкротства, либо, доказав отсутствие вины в непередаче, ненадлежащем хранении документации, в частности, подтвердив, что им приняты все необходимые меры для исполнения обязанностей по ведению, хранению и передаче документации при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась.