Привлечение к субсидиарной ответственности главного бухгалтера за сокрытие и искажение документов

В каких случаях главный бухгалтер организации может быть привлечен к субсидиарной ответственности.

Если лица, на которых возложена обязанность по ведению и хранению соответствующей документации (например, главный бухгалтер), также признаны контролирующими, то предполагается, что их совместные с руководителем должника действия стали необходимой причиной объективного банкротства при доказанности существенно затруднивших проведение процедур банкротства фактов непередачи, сокрытия, утраты или искажения документации.

❗️В этом случае главный бухгалтер должен иметь долю в уставном капитале, являться контрагентом по сделкам, причинившим ущерб должника или в разные периоды времени занимашим должность руководителя организации.

👉🏼 Не признанные контролирующими должника лицами, на которых возложена обязанность по ведению и хранению соответствующей документации (например, главный бухгалтер), несут солидарно с бывшим руководителем субсидиарную ответственность за доведение до банкротства как соучастники, если будет доказано, что они по указанию бывшего руководителя или совместно с ним совершили действия, приведшие к уничтожению документации, ее сокрытию или к искажению содержащихся в ней сведений.

👉🏼 Для привлечения к субсидиарной ответственности в данном случае главный бухгалетр выступает в роли обычного наемного работника, которые не входил в состав органов управления, не являлся выгодприобретателем по убыточным для организации сделкам, но при этом есть доказательства, например, переписка, свидетельские показания о том, что главный бухгалтер принимал соучастие со сокрытию, искажению, уничтожению документации организации.

👉🏼 Оппоненты могут использовать переписку из электронной почты, привлечь в качестве свидетелей бывших сотрудников организации, с которыми расстались не самым лучшим способом и т.п.