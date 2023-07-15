Могут ли оспариваться сделки, которые не совершал банкрот?

Как бы странно это не казалось, но такие сделки тоже есть и их тоже могут пытаться оспорить.

📌 Как бы странно это не казалось, но такие сделки тоже есть и их тоже могут пытаться оспорить.

👉🏼 К сделкам, совершенным не должником, а другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными, в частности, относиться:

1️⃣ сделанное кредитором должника заявление о зачете;

2️⃣ списание банком в безакцептном порядке денежных средств со счета клиента-должника в счет погашения задолженности клиента перед банком или перед другими лицами, в том числе на основании представленного взыскателем в банк исполнительного листа;

3️⃣ перечисление взыскателю в исполнительном производстве денежных средств, вырученных от реализации имущества должника или списанных со счета должника;

4️⃣ оставление за собой взыскателем в исполнительном производстве имущества должника или залогодержателем предмета залога.

⁉️Влекут ли негативное последствия такие сделки для должника? Вряд ли, если только не будет установлено согласованность и координация действий должника и кредитора, совершившего такую сделку.