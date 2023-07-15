Признание недействительными безвозмездных сделок в банкротстве

📌Часто, чтобы успеть спасти активы от кредиторов, должник на коленке переписывает все самое ценное — квартиры, автомобили, доли в организациях и т.п.. При этом, сильно никто не заморачивается, главная цель — успеть переоформить, а там будь, что будет.

👉🏼 Такие сделки оформляют на родственников и обычно по договорам дарения. Дарение — безвозмездная сделка.

Объяснить в последующем суду и кредиторам зачем должник имея многомиллионные долги перед кредиторами все свое имущество раздарил на право и на лево родственником вряд ли получится.

❗️ По факту неравноценности могут оспариваться только сделки, в принципе или обычно предусматривающие встречное исполнение; сделки же, в предмет которых не входит встречное исполнение или обычно его не предусматривающие (например, договор поручительства или залога), не могут оспариваться по основанию неравноценности, а подлежат оспариванию, как совершенные с целью причинения вреда кредиторам.