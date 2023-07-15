Признание недействительными безвозмездных сделок в банкротстве

👉🏼 Такие сделки оформляют на родственников и обычно по договорам дарения. Дарение — безвозмездная сделка.
Объяснить в последующем суду и кредиторам зачем должник имея многомиллионные долги перед кредиторами все свое имущество раздарил на право и на лево родственником вряд ли получится.
❗️ По факту неравноценности могут оспариваться только сделки, в принципе или обычно предусматривающие встречное исполнение; сделки же, в предмет которых не входит встречное исполнение или обычно его не предусматривающие (например, договор поручительства или залога), не могут оспариваться по основанию неравноценности, а подлежат оспариванию, как совершенные с целью причинения вреда кредиторам.
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