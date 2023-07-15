Привлечение к субсидиарной ответственности: что нужно знать кредитору?

Если Вам организация должна деньги, при этом Вы уже имеете на руках решение суда о взыскании задолженности, исполнительный лист, прошли через службу судебных приставов, а результата все равно нет?! Пора переходить к следующему этапу и привлекать к субсидиарной ответственности контролирующих лиц этой организации.

Если Вам организация должна деньги, при этом Вы уже имеете на руках решение суда о взыскании задолженности, исполнительный лист, прошли через службу судебных приставов, а результата все равно нет?! Пора переходить к следующему этапу и привлекать к субсидиарной ответственности контролирующих лиц этой организации.

Далеко не все знают, что субсидиарная ответственность наступает не автоматически, при неоплате задолженности, а при условии доказанности факта причинения вреда кредиторам действиями контролирующих лиц должника. Такими лицами могут быть:

реальный и номинальный директор;

участник;

фактический бенефициар, который юридически нигде не значится;

контрагент по крупной сделке, в результате которой организация лишилась ликвидного актива;

главный бухгалтер;

финансовый директор;

заместитель директора;

члены правления;

а также юристы, которые реализовали схему вывода имущества и т.п.

Список лиц, причинивших вред кредиторам неограничен.

Есть явные маркеры, указывающие на высокую перспективу привлечения к субсидиарной ответственности, это именно то, что нужно знать кредитору на этапе принятия решения об обращении в суд с таким заявлением.

Первое и самое главное, на что нужно обратить внимание кредитору – данные бухгалтерского баланса за последние отчетные периоды.

На сайте налоговой для всех доступны официальные данные бухгалтерской отчетности.

Куда смотреть в балансе, чтобы увидеть недостачу имущества?

Открываем раздел «Активы», далее ищем основные средства, дебиторскую задолженность, запасы, финансовые вложения, нематериальные и прочие активы, вот именно здесь и кроется «дыра в балансе» (недостача имущества).

Если отчетность не нулевая, а содержит данные об активах, можно смело утверждать, что у должника было имущество, но должник под действиями контролирующих лиц скрыл его от кредиторов, собственно этот факт и стал причиной невозможности погасить требования кредиторов, а значит, контролирующие лица должны быть привлечены к субсидиарной ответственности.

Недостача активов — одно из самых слабых мест в обороне ответчиков. У каждой компании, которая не рассчиталась с кредиторами, есть фактически отсутствующее имущество, то есть по данным бухгалтерского баланса активы есть, а по факту их нет. Ни один руководитель не сможет нормально объяснить в суде, что входит в состав основных средств, раскрыть вещественный и количественный состав запасов, финансовых вложений, состав дебиторской задолженности, прочих активов, сообщить, где все эти активы находятся, по какому адресу осуществлялось хранение имущества, что произошло с активами после сдачи бухгалтерской отчетности в налоговую, почему за счет реализации этих активов не рассчитались с кредиторами, почему не взыскивали дебиторскую задолженности, где находятся первичные документы, подтверждающие дебиторскую задолженность и другое имущество, указанное в бухгалтерском балансе.

В подавляющем большинстве случаев внятного ответа не будет не только от номинальных руководителей, но и реальных, тех, кто непосредственно управлял компанией.

Если контролирующие лица будут заявлять в суде, что активов не было, это значит, что они сдавали недостоверную бухгалтерскую отчетность, чем вводили в заблуждение своих кредиторов, что также является основанием для привлечения к субсидиарной ответственности.

Иными словами, директор организации либо скрыл имущество от кредиторов, которое числится на балансе организации, либо предоставил недостоверную отчетность в налоговую. И то, и другое является основанием для привлечения к субсидиарной ответственности. Но даже в такой ситуации, контролирующие лица могут попытаться выкрутиться, все зависит от подготовленности юристов, которые оказывают помощь кредитору и должнику.

Следующее, что поможет кредитору привлечь к субсидиарной ответственности – факт недостаточности имущества (не путать с недостачей) и наращивание кредиторской задолженности.

У руководителя и собственника организации есть обязанность подать заявления о банкротстве, когда имущества становиться недостаточно для расчета со всеми кредиторами.

Если обратить внимание на бухгалтерский баланс в раздел «Пассивы» далее в «Капитал и резервы» наличие в итоговом значении отрицательных показателей или значения в скобках, что тоже равно отрицательному значению, свидетельствует об отсутствии собственного капитала организации, иными словами, организация работает только за счет средств других кредиторов, чтобы рассчитаться со старым кредитором, нужно взять авансы у нового кредитора. То есть организация превращается, по сути, в финансовую пирамиду.

Именно в этот момент у руководителя, а затем и собственника, возникает обязанность обратиться в суд с заявлением о банкротстве, невыполнение указанной обязанности влечет субсидиарную ответственность.

Более того, если по картотеке судебных дел видно, что просроченная задолженность нарастала из года в год, то это также свидетельствует о дефолте организации и непринятию мер руководителем к своевременной подаче заявления о банкротстве в суд.

Дополнительно можно на сайте суда проверить с кем из дебиторов судилась организация.

Если дебиторы должника в состоянии банкротства, находятся в процессе ликвидации, фактически недействующие (это можно понять по прекращению сдачи бухгалтерской отчетности, недостоверности сведений в ЕГРЮЛ), то такая дебиторская задолженность обесцениваться до нуля, а это значит, что активы тоже начинают стремиться к нулю, при этом долги не уменьшаются, а наращиваются.

В этой ситуации руководство организации обязано подать заявление о банкротстве, невыполнение этой обязанности позволит привлечь их к субсидиарной ответственности.

Еще одно основание привлечения к субсидиарной ответственности – не передача документов. Если идти по пути внебанкротного способа привлечения к субсидиарной ответственности, то при принятии к производству заявления о банкротстве суд, как правило, указывает на обязанность должника предоставить в материалы дела значительный объем документации, в том числе по кредиторской задолженности, учредительные документы, документы, подтверждающие в собственности у должника имущество и т.п.

В подавляющем большинстве должник ничего не предоставляет на данном этапе. Дело о банкротстве прекращается в первые же судебные заседания. В последующем эти судебные акты являются преюдициальными (то есть не требуют повторного доказывания), так как ими будет установлено не выполнение обязанности по предоставлению документов в суд, в т.ч. установлено отсутствие какого-либо имущества, за счет которого можно было бы финансировать процедуру банкротства и производить расчет с кредиторами.

Если же идти по пути банкротства, то руководитель, скорее всего, что-то передаст, но при внимательном изучении станет ясно, что передали далеко не все, самые ценные документы и сведения о совершенных сделках и активах скрыли. Отсутствие документов априори вызывает затруднение в поиске имущества, установлении его местонахождения и состава, выявления сделок, причинивших ущерб кредиторам и ставшими причинами банкротства.

Отсюда факт не передачи документов или неполной передачи является основанием для привлечения к субсидиарной ответственности.

Еще одним весьма работающим основанием для привлечения к субсидиарной ответственности является установление сделок, причинивших ущерб кредиторам.

Для этого потребуются выписки по расчетным счетам, которые при внебанкротном способе привлечения к субсидиарной ответственности можно истребовать через суд, а при банкротстве получить у арбитражного управляющего.

Любые операции по выводу денег можно вменять в вину контролирующим лицам, в частности: