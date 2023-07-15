Можно ли подать заявление о субсидиарной ответственности после завершения процедуры банкротства?

👉🏼Да, закон о банкротстве позволяет подавать заявление о субсидиарной ответственности вне банкротства, в ходе рассмотрения дела о банкротстве, а также после завершения процедуры банкротства.

👉🏼Да, закон о банкротстве позволяет подавать заявление о субсидиарной ответственности вне банкротства, в ходе рассмотрения дела о банкротстве, а также после завершения процедуры банкротства.

📌После завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения расходов на проведение процедур банкротства, заявление о привлечении к субсидиарной ответственности вправе подать только те кредиторы, работники должника, чьи требования в рамках дела о банкротстве были признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов должника.

👉🏼 Отсюда следует, что кто не успел заявить свои требования и чьи требования не были рассмотрены по существу, не обладают таким правом.

Даже после исключения организации как недействующей, то есть ликвидации в административном порядке по решению налоговой кредиторы могут подавать в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности и при доказанности определенных условий могут добиться вынесения решения судом в свою пользу.