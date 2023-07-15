Как кредиторы сокращают время и деньги, чтобы получить право на подачу заявления о субсидиарной ответственности?

❓Почему кредитору нужно получить такое право? Разве оно не присуще ему сразу в момент возникновения денежного обязательства или выхода на просрочку?

❓Почему кредитору нужно получить такое право? Разве оно не присуще ему сразу в момент возникновения денежного обязательства или выхода на просрочку?

📌У обычных кредиторов (я имею в виду не кредитора в виде налоговой) право на подачу заявления о субсидиарной ответственности возникает в ходе любой процедуры банкротства, когда становиться понятно, что имущества недостаточно для погашения задолженности перед кредиторами, в любом случае не позднее даты признания должника банкротом.

Но чтобы не нести расходы на содержание арбитражного управляющего, оплаты ему вознаграждения, компенсации ему всех возможных расходов, в т.ч. на публикации, почту, рассылки, поездки, страховки и т.п. закон позволяет, минуя процедуру банкротства, сразу получить право на подачу заявления о субсидиарной ответственности.

👉🏼 Но без подачи заявления о банкротстве не обойтись, придется все равно подать заявление и попросить суд прекратить дело из-за отсутствия имущества у должника и нежелания финансировать процедуру банкротства за счет собственных средств кредитора.

👉🏼 При прекращении производства по делу о банкротстве на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве: на стадии проверки обоснованности заявления о признании должника банкротом (до введения первой процедуры банкротства) заявитель по делу о банкротстве вправе предъявить вне рамок дела о банкротстве требование о привлечении к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным статьями 61.11 и 61.12 Закона о банкротстве, если задолженность перед ним подтверждена, вступившим в законную силу судебным актом или иным документом, подлежащим принудительному исполнению в силу закона.

В этом случае право на подачу заявления о субсидиарной ответственности возникает только у кредитора – заявителя, а иные кредиторы не наделяются полномочиями по обращению в суд вне рамок дела о банкротстве с требованием о привлечении к субсидиарной ответственности.

❗️Кто из кредиторов хотел на халяву присоседится к такому кредитору-заявителю, не получится. Нужно самому проходить эти мероприятия.