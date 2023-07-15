Право налоговой на подачу заявления о субсидиарной ответственности после возврата заявления о банкротстве

👉🏼 Многие должники даже не догадываются, что если заявление о банкротстве в отношении них было возвращено налоговой, то за этим неизбежно следует риск привлечения к субсидиарной ответственности.

После возвращения заявления о признании должника банкротом налоговой инспекции, она вправе предъявить вне рамок дела о банкротстве требование о привлечении к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным статьями 61.11 и 61.12 Закона о банкротстве, если возврат заявления мотивирован отсутствием надлежащих свидетельств, подтверждающих вероятность обнаружения в достаточном объеме имущества должника, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве.

👉🏼 В этом случае иные лица (другие кредиторы) не наделяются полномочиями по обращению в суд с требованием о привлечении к субсидиарной ответственности.

❗️Заметили на сайте суда, что налоговая подала на банкротство и ей вернули заявление? Ждите в скором времени исковое заявление о субсидиарной ответственности.