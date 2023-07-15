Доказательная сила материалов из уголовных, административных и налоговых дел для субсидиарной ответственности

📌Материалы, проведенных в отношении должника или его контрагентов, мероприятий налогового контроля, документы, полученные в ходе производства по делам об административных правонарушениях и уголовным делам — могут быть использованы в качестве средств доказывания фактических обстоятельств.

📌Материалы, проведенных в отношении должника или его контрагентов, мероприятий налогового контроля, документы, полученные в ходе производства по делам об административных правонарушениях и уголовным делам — могут быть использованы в качестве средств доказывания фактических обстоятельств, на которые ссылается заявитель, предъявивший требование о привлечении контролирующего лица к субсидиарной ответственности.

👉🏼 Такие материалы не имеют для суда заранее установленной силы и подлежат оценке наряду с другими доказательствами.

👩🏻‍⚖️Однако, не стоит забывать, что если есть:

вступивший в законную силу приговор суда;

решение суда по административному делу;

решение налоговой о привлечении к налоговой ответственности.

Всё это в действительности сильно упрощает процесс доказывания кредиторам и арбитражному управляющего в доведении до банкротства контролирующих лиц.

👉🏼 Проще взять за основу установленные другими судами и госорганами факты противоправной деятельности, чем выдумывать оправдания за недобросовестных ответчиков, чтобы их освободить от ответственности. Такие дела, осложнены процессом доказывания и более трудозатратны для защищающейся стороны.