Порядок применения сроков исковой давности по субсидиарной ответственности

Третьи лица не могут заявлять о применении судом сроков исковой давности, а ответчики могут это сделать лишь в первой инстанции.

📌Исковая давность применяется судом только по заявлению контролирующего должника лица, сделанному до вынесения определения о приостановлении производства по делу, содержащего вывод о наличии оснований для привлечения контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности, определения о привлечении к ответственности (если производство по обособленному спору не приостанавливалось), решения о привлечении к ответственности (если спор разрешен вне рамок дела о банкротстве) (пункт 2 статьи 199 ГК РФ).

👉🏼 Таким образом, третьи лица не могут заявлять о применении судом сроков исковой давности, а ответчики могут это сделать лишь в первой инстанции и до момента установления судом наличия вины.

👩🏻‍⚖️На стадии апелляции и кассации заявлять о применении сроков исковой давности не получится, если ранее в первой инстанции ответчик не заявил такой срок или не участвовал в судебных заседаниях и не предоставлял никакой позиции