Сколько раз можно предъявлять субсидиарную ответственность одному и тому же лицу?

📌Есть такая поговорка среди юристов: «Два юриста — три мнения». Кто не слышал, теперь знаете.

Многие руководители с большим недоверием относятся к мнениям разных консультантов и юристов в том числе, особенно, если интонация в голосе у этого юриста не уверенная. Оказывается, среди юристов, специализирующихся на субсидиарной ответственности и арбитражных управляющих есть те, кто убежден, что если привлекли к субсидиарной ответственности на символическую сумму, то повторно предъявлять субсидиарку нельзя.

🚫 Хочу разочаровать таких горе юристов и арбитражников. Между прочим некоторые из них состоят в топовых рейтингах, наверное, потому что купили рейтинг. Если бы такая схема работала, то был бы вал исков от дружественных кредиторов к руководителям, учредителям на мелкие суммы и потом спустя какое-то время никто не мог бы из независимых кредиторов или незаинтересованный арбитражный управляющий предъявить обоснованное заявление о субсидиарной ответственности.

❗️ На практике этого нет. А есть прямо противоположная тенденция, которая не запрещена законом. Подача нескольких разных заявлений о субсидиарной ответственности и исков об убытках по разным основаниям. Например, первый раз предъявили иск об убытках по факту утраты материальных ценностей (недостачи), второй раз по факту сокрытия документации, третий раз по факту совершения убыточных сделок и неподачи заявления о банкротстве.

👩🏻‍⚖️Каждый раз суд будет рассматривать по существу такие заявления, а не прекращать их. Так как основания исковых заявлений совершенно разные.