Исключения недействующего юридического лица как основание для субсидиарной ответственности

Исключение юридического лица из реестра в результате действий (бездействия), которые привели к такому исключению (отсутствие отчётности, расчётов в течение долгого времени, недостоверность данных реестра и т.п.), не препятствует привлечению контролирующего лица к ответственности за вред, причинённый кредиторам.

📌Исключение юридического лица из реестра в результате действий (бездействия), которые привели к такому исключению (отсутствие отчётности, расчётов в течение долгого времени, недостоверность данных реестра и т.п.), не препятствует привлечению контролирующего лица к ответственности за вред, причинённый кредиторам (пункт 3.1 статьи 3 закона № 14-ФЗ), но само по себе не является основанием наступления ответственности (определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 30.01.2020 № 306-ЭС19-18285, от 25.08.2022 № 307-ЭС20-180, от 30.01.2023 № 307-ЭС22-18671).

В данной ситуации следует учитывать правовой подход, высказанный в определениях Верховного Суда от 03.11.2022 № 305-ЭС22-11632 по делу № А40-73945/2021 и от 06.03.2023 № 304-ЭС21-18637 по делу № А03-6737/2020:

👉🏼 При этом стоит отметить, что само по себе исключение общества из Единого государственного реестра юридических лиц, учитывая различные основания, при наличии которых оно может производиться (в том числе, не предоставление отчётности, отсутствие движения денежных средств по счетам), возможность судебного обжалования действий регистрирующего органа и восстановления правоспособности юридического лица, принимая во внимание принципы ограниченной ответственности, защиты делового решения и неизменно сопутствующие предпринимательской деятельности риски, не может служить неопровержимым доказательством совершения контролирующими общество лицами недобросовестных действий, повлёкших неисполнение обязательств перед кредиторами, достаточным для привлечения к ответственности в соответствии с положениями, закреплёнными в пункте 3.1 статьи 3 закона № 14-ФЗ.

❗️Таким образом, если Вы занимали должность руководителя или учредителя организации, которую налоговая по собственной инициативе исключила из ЕГРЮЛ как недействующую, риски привлечения к субсидиарной ответственности сохраняются, но за совершение умышленных действий, на правление на причинение вреда кредиторам, а не за сам факт такого исключения из ЕГРЮЛ.