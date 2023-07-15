Срок исковой давности информированного кредитора по делам о субсидиарной ответственности

👉🏼 Это значит, что один кредитор, предъявив заявление о субсидиарной ответственности по сути подает его в защиту всех кредиторов, даже если все другие кредиторы занимают пассивную позицию. Но смена пассивной позиции на активную спустя длительное время бездействия может привести к истечению сроков исковой давности и невозможности повторно предъявить заявление о субсидиарной ответственности по тем же основаниям, если ранее уже аналогичные основания заявлялись другими кредиторами или арбитражным управляющим.

☝🏻Закон о банкротстве предусматривает разный порядок исчисления сроков исковой давности для информированных кредиторов и неинформированных кредиторов, то есть тех кто осведомлен о наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, и тех кто не владеет данной информацией.

👉🏼По общему правилу исковая давность исчисляется с момента, когда обычный независимый кредитор, обладающий правом на подачу заявления узнал или должен был узнать о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности. Если в ходе рассмотрения дела будет установлено, что какой-либо из кредиторов узнал или должен был узнать о наличии оснований для привлечения к ответственности ранее этого момента, по заявлению контролирующего должника лица исковая давность может быть применена к части требования о привлечении к субсидиарной ответственности, приходящейся на такого информированного кредитора. В остальной части требований на неинформированных кредиторов исковая давность не распространяется.

👉🏼 Однако это не значит, что проспавший кредитор, проснувшись после зимней спячки, сможет рассчитывать на удовлетворение своих исковых требований в деле о субсидиарной ответственности. Нужно не забывать, что срок исковой давности применяется не только, когда узнал кредитор, но и когда должен был узнать.

❗️Отсюда вывод: если кредитор бездействовал, не интересовался делом, не знакомился с материалами, не участвовал в собраниях кредиторов, он не сможет добиться признания себя неинформированным и уйти от применения срока исковой давности в отношении своих требований.