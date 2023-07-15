Срок исковой давности по заявлениям о субсидиарной ответственности, поданным после завершения дела о банкротстве

☝🏻Закон о банкротстве допускает подачу заявления о субсидиарной ответственности не только в период банкротства, но и после завершения процедуры банкротства.

👉🏼 Те кто надеется, что успели проскочить банкротство и купленный ими конкурсный управляющий не подал своевременно заявление о субсидиарной ответственности, должны иметь в виду, что и после завершения дела о банкротстве риски привлечения к субсидиарной ответственности сохраняются.

❗️Но сохраняются они не вечно!

👉🏼 Сроки исковой давности позволяют уйти от субсидиарной ответственности.

❓Как исчисляется этот срок?

👉🏼Если о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности кредиторы узнали или должны были узнать только после завершения конкурсного производства, к соответствующему требованию, поданному вне рамок дела о банкротстве, применяется исковая давность.

Срок исковой давности после завершения деля о банкротстве составляет не более трех лет со дня завершения конкурсного производства в случае, если лицо, имеющее право на подачу такого заявления, узнало или должно было узнать о наличии соответствующего основания для привлечения к субсидиарной ответственности после завершения конкурсного производства, но не позднее десяти лет со дня, когда имели место действия и (или) бездействие, являющиеся основанием для привлечения к ответственности, если аналогичное требование по тем же основаниям и к тем же лицам не было предъявлено и рассмотрено в деле о банкротстве.

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