Восстановление пропущенных сроков исковой давности по субсидиарной ответственности

📌Срок исковой давности арбитражному управляющему, кредиторам, являющимся юридическими лицами или предпринимателями, может быть восстановлен лишь в исключительных случаях.

📌Срок исковой давности арбитражному управляющему, кредиторам, являющимся юридическими лицами или предпринимателями, может быть восстановлен лишь в исключительных случаях, когда они действительно были лишены возможности своевременно обратиться в суд по независящим от них причинам.

👉🏼При этом не подлежат восстановлению предельные объективные трехлетний и десятилетний сроки, исчисляемые со дня признания должника банкротом (прекращения производства по делу о банкротстве либо возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом) или завершения конкурсного производства, совершения неправомерных действий (бездействия), причинивших вред кредиторам и влекущих субсидиарную ответственность.

👉🏼Иными словами, восстановить сроки исковой давности почти невозможно, для того, чтобы суд не отказал в иске только по сроку исковой давности, нужно предъявлять заявление в суд до моментом наступления предельного объективного 3-х летнего срока.

👉🏼Объективный срок исчисляется с даты признания должника банкротом, с даты прекращения производства по делу о банкротстве, т.к. именно в этот момент установлен факт невозможности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов.