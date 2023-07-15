Череда кредиторов: как частичное погашение долга изменит вашу ситуацию в деле о банкротстве?

📌При введении процедуры банкротства суд учитывает не только требования заявителя, но и мнения других кредиторов. Это значит, что даже если вы погасили часть долга до размера, ниже порогового значения — скажем, до 1 999 000 рублей — банкротство может всё равно быть введено.

При введении процедуры банкротства суд учитывает не только требования заявителя, но и мнения других кредиторов. Это значит, что даже если вы погасили часть долга до размера, ниже порогового значения — скажем, до 1 999 000 рублей — банкротство может всё равно быть введено, если другие кредиторы выставляют свои требования на большую сумму. В такой ситуации суд объединяет все заявления и рассматривает их вместе, что увеличивает шансы на признание банкротства.

❗️Важно понимать, что частичное погашение долга не решит ваших проблем. Но есть альтернативные пути, которые могут помочь избежать банкротства. Например, одним из таких методов является дисконтирование долга. Однако для успешного применения этого метода необходимо иметь сильную переговорную позицию, чтобы убедить кредиторов пойти вам навстречу.

⁉️Не знаете, как построить конструктивный диалог с кредиторами? Обращайтесь к нам! Мы поможем вам сформировать стратегию переговоров и найти оптимальное решение вашей ситуации. Не позволяйте финансовым трудностям овладеть вами — действуйте уже сегодня!