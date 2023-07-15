Перевод бизнеса на зеркальную компанию как основание для субсидиарной ответственности

📌В последнее время наблюдается рост случаев подачи заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности на основании перевода бизнеса на зеркальную компанию.
👉🏼Что указывают кредиторы и конкурсные управляющие в обосновании иска?
1. Перевод активов: основные средства, производственные мощности, недвижимость, транспорт и иные активы, позволяющие продолжать осуществлять бизнес от имени другого юридического лица.
2. Идентичные наименования старой и новой организаций или нескольких организаций.
3. Миграция сотрудников из организации-банкрота в новую организацию.
4. Перевод действующих контрактов из организации-банкрота в новую организацию.
5. Использование одного веб-сайта.
6. Использование одного юридического адреса или соседнего офиса.
7. Сдача бухгалтерской и налоговой отчетности с одного IP-адреса.
Это основные аргументы, используемые для доказательства перевода бизнеса от организации-банкрота к зеркальной организации.
👉🏼Что можно противопоставить этим аргументам?
1. Если производственные мощности не были включены в структуру баланса, или если было переписано всего несколько единиц техники с оплатой по рыночной цене, вряд ли это можно считать переводом бизнеса.
2. Законодательство не запрещает создание организаций с одинаковыми названиями.
3. Переход сотрудников из одной компании в другую не означает перевод бизнеса, с таким успехом все организации, где когда-либо работал сотрудник, можно считать единым бизнесом.
4. Если действующие контракты были расторгнуты заказчиками и заключены новые с новой организацией, то обвинить новую организацию в переводе бизнеса не получится, поскольку решение принимает заказчик, а не исполнитель — новая организация.
5. Сайты можно продавать, и покупка одного организацией сайта другой является нормальной практикой, особенно среди конкурентов при приобретении бизнеса.
6. Аренда офиса по месту нахождения старой компании новой организацией или в соседнем кабинете — это обычная практика. Если офис освободила одна организация и заняла его другая, это абсолютно нормально.
7. Сдача бухгалтерской и налоговой отчетности с одного IP-адреса может свидетельствовать о том, что бухгалтерия находится на аутсорсинге, что также является обычной практикой. Можно утверждать, что все компании, использующие аутсорсинг бухгалтерских услуг, взаимосвязаны, что является абсурдным.
👉🏼Что является ключевым моментом при доказывании перевода бизнеса на зеркальную компанию?
Перевод активов и производственных мощностей — это ключевые факторы, которые должны быть доказаны и опровергнуты сторонами. Если были переведены средства в размере 1 млн рублей при балансе активов в 10-20-50 млн рублей, этих средств, возможно, хватит на 2-3 месяца расходов для ведения бизнеса при условии, что компания является микро-бизнесом. То есть этих средств недостаточно для продолжения ведения бизнеса.
👉🏼Дополнительными аргументами против перевода бизнеса могут служить
1. Разная структура активов в балансах организаций.
2. Создание и ведение бизнеса якобы зеркальными компаниями за долго до возникновения проблем у организации-банкрота.
3. Создание разных организаций, обусловленное спецификой производственной цепочки, где одна компания занимается изготовлением деталей, другая — сборкой готового продукта, третья — сбытом и т.д.
4. Отличия в контрагентах.
5. Другие отличия в специфике ведения бизнеса.
В нашей практике был случай, когда нам удалось защитить организацию и ее собственников от субсидиарной ответственности, в том числе по основанию перевода бизнеса на зеркальную организацию (дело № А41-13590/2022).
‼️Если вы столкнулись с аналогичной проблемой, обращайтесь ко мне за консультацией. Я помогу сформировать стратегию защиты.
Начать дискуссию