Перевод бизнеса на зеркальную компанию как основание для субсидиарной ответственности

📌В последнее время наблюдается рост случаев подачи заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности на основании перевода бизнеса на зеркальную компанию.

Это основные аргументы, используемые для доказательства перевода бизнеса от организации-банкрота к зеркальной организации.

1. Если производственные мощности не были включены в структуру баланса, или если было переписано всего несколько единиц техники с оплатой по рыночной цене, вряд ли это можно считать переводом бизнеса.

2. Законодательство не запрещает создание организаций с одинаковыми названиями.

3. Переход сотрудников из одной компании в другую не означает перевод бизнеса, с таким успехом все организации, где когда-либо работал сотрудник, можно считать единым бизнесом.

4. Если действующие контракты были расторгнуты заказчиками и заключены новые с новой организацией, то обвинить новую организацию в переводе бизнеса не получится, поскольку решение принимает заказчик, а не исполнитель — новая организация.

5. Сайты можно продавать, и покупка одного организацией сайта другой является нормальной практикой, особенно среди конкурентов при приобретении бизнеса.

6. Аренда офиса по месту нахождения старой компании новой организацией или в соседнем кабинете — это обычная практика. Если офис освободила одна организация и заняла его другая, это абсолютно нормально.

7. Сдача бухгалтерской и налоговой отчетности с одного IP-адреса может свидетельствовать о том, что бухгалтерия находится на аутсорсинге, что также является обычной практикой. Можно утверждать, что все компании, использующие аутсорсинг бухгалтерских услуг, взаимосвязаны, что является абсурдным.