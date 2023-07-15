Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Перевод бизнеса на зеркальную компанию как основание для субсидиарной ответственности

📌В последнее время наблюдается рост случаев подачи заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности на основании перевода бизнеса на зеркальную компанию.

📌В последнее время наблюдается рост случаев подачи заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности на основании перевода бизнеса на зеркальную компанию.

👉🏼Что указывают кредиторы и конкурсные управляющие в обосновании иска?

1. Перевод активов: основные средства, производственные мощности, недвижимость, транспорт и иные активы, позволяющие продолжать осуществлять бизнес от имени другого юридического лица.

2. Идентичные наименования старой и новой организаций или нескольких организаций.

3. Миграция сотрудников из организации-банкрота в новую организацию.

4. Перевод действующих контрактов из организации-банкрота в новую организацию.

5. Использование одного веб-сайта.

6. Использование одного юридического адреса или соседнего офиса.

7. Сдача бухгалтерской и налоговой отчетности с одного IP-адреса.

Это основные аргументы, используемые для доказательства перевода бизнеса от организации-банкрота к зеркальной организации.

👉🏼Что можно противопоставить этим аргументам?

1. Если производственные мощности не были включены в структуру баланса, или если было переписано всего несколько единиц техники с оплатой по рыночной цене, вряд ли это можно считать переводом бизнеса.

2. Законодательство не запрещает создание организаций с одинаковыми названиями.

3. Переход сотрудников из одной компании в другую не означает перевод бизнеса, с таким успехом все организации, где когда-либо работал сотрудник, можно считать единым бизнесом.

4. Если действующие контракты были расторгнуты заказчиками и заключены новые с новой организацией, то обвинить новую организацию в переводе бизнеса не получится, поскольку решение принимает заказчик, а не исполнитель — новая организация.

5. Сайты можно продавать, и покупка одного организацией сайта другой является нормальной практикой, особенно среди конкурентов при приобретении бизнеса.

6. Аренда офиса по месту нахождения старой компании новой организацией или в соседнем кабинете — это обычная практика. Если офис освободила одна организация и заняла его другая, это абсолютно нормально.

7. Сдача бухгалтерской и налоговой отчетности с одного IP-адреса может свидетельствовать о том, что бухгалтерия находится на аутсорсинге, что также является обычной практикой. Можно утверждать, что все компании, использующие аутсорсинг бухгалтерских услуг, взаимосвязаны, что является абсурдным.

👉🏼Что является ключевым моментом при доказывании перевода бизнеса на зеркальную компанию?

Перевод активов и производственных мощностей — это ключевые факторы, которые должны быть доказаны и опровергнуты сторонами. Если были переведены средства в размере 1 млн рублей при балансе активов в 10-20-50 млн рублей, этих средств, возможно, хватит на 2-3 месяца расходов для ведения бизнеса при условии, что компания является микро-бизнесом. То есть этих средств недостаточно для продолжения ведения бизнеса.

👉🏼Дополнительными аргументами против перевода бизнеса могут служить

1. Разная структура активов в балансах организаций.

2. Создание и ведение бизнеса якобы зеркальными компаниями за долго до возникновения проблем у организации-банкрота.

3. Создание разных организаций, обусловленное спецификой производственной цепочки, где одна компания занимается изготовлением деталей, другая — сборкой готового продукта, третья — сбытом и т.д.

4. Отличия в контрагентах.

5. Другие отличия в специфике ведения бизнеса.

В нашей практике был случай, когда нам удалось защитить организацию и ее собственников от субсидиарной ответственности, в том числе по основанию перевода бизнеса на зеркальную организацию (дело № А41-13590/2022).

‼️Если вы столкнулись с аналогичной проблемой, обращайтесь ко мне за консультацией. Я помогу сформировать стратегию защиты.

Информации об авторе

Павел Бессонов

Павел Бессонов

Юрист в Индивидуальный предприниматель

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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