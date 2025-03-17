За что чаще всего привлекают к субсидиарной ответственности? 🧾🔍

Директор обязан подать заявление о банкротстве в арбитражный суд в течение 30 дней с момента, когда стало очевидно, что компания не может исполнить свои обязательства. Промедление с подачей заявления часто приводит к ухудшению финансового состояния компании, а новые долги становятся заведомо невозвратными. Именно за них будет нести ответственность руководитель и учредители.

6. Непринятие мер по взысканию дебиторской задолженности📉

Директор не предпринимает действий для взыскания долгов с контрагентов, что приводит к ухудшению финансового состояния компании. Часто это расценивается как бездействие, которое приводит к невозможности погасить долги перед кредиторами, особенно если дебиторская задолженность является основным активом в структуре активов компании.