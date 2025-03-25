Может ли размер убытков быть больше размера субсидиарной ответственности в деле о банкротстве? ⚖️

Субсидиарная ответственность — это обязанность контролирующих лиц (руководителя, собственника, бенефициаров) отвечать по долгам компании, если будет доказано, что их действия (или бездействие) привели к банкротству.

Ограничения субсидиарной ответственности:

🔹 Она не может превышать размер требований кредиторов, включенных в реестр.

🔹 Она распределяется пропорционально между всеми привлеченными лицами.

Таким образом, субсидиарная ответственность — это лишь часть возможных убытков, которые могут быть взысканы с виновных лиц.