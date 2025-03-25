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Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Может ли размер убытков быть больше размера субсидиарной ответственности в деле о банкротстве? ⚖️

Да, размер убытков может превышать размер субсидиарной ответственности в деле о банкротстве. Это связано с тем, что убытки и субсидиарная ответственность — разные правовые категории, и они могут не совпадать по объему. Давайте разберемся подробнее.

Да, размер убытков может превышать размер субсидиарной ответственности в деле о банкротстве. Это связано с тем, что убытки и субсидиарная ответственность — разные правовые категории, и они могут не совпадать по объему. Давайте разберемся подробнее.

1️⃣ Что такое убытки в деле о банкротстве?

Убытки — это реальный финансовый ущерб, который понес кредитор или должник в результате действий (или бездействия) участников банкротства. К таким случаям относятся:

✅ Неправомерное выведение активов компании.

✅ Неисполнение обязательств перед контрагентами.

✅ Неправомерные действия руководителя или собственника, приведшие к ухудшению финансового состояния компании.

Размер убытков определяется на основании доказательств и расчетов, представленных в суде. Он может быть значительным, особенно если речь идет о крупных сделках или длительном периоде неправомерных действий.

2️⃣ Что такое субсидиарная ответственность?

Субсидиарная ответственность — это обязанность контролирующих лиц (руководителя, собственника, бенефициаров) отвечать по долгам компании, если будет доказано, что их действия (или бездействие) привели к банкротству.

Ограничения субсидиарной ответственности:

🔹 Она не может превышать размер требований кредиторов, включенных в реестр.

🔹 Она распределяется пропорционально между всеми привлеченными лицами.

Таким образом, субсидиарная ответственность — это лишь часть возможных убытков, которые могут быть взысканы с виновных лиц.

3️⃣ Почему убытки могут быть больше субсидиарной ответственности?

🔸 Убытки могут включать не только долги перед кредиторами, но и другие виды ущерба, например, упущенную выгоду или расходы, связанные с восстановлением прав.

🔸 Субсидиарная ответственность ограничена требованиями кредиторов. Если убытки компании превышают сумму долгов перед кредиторами, то разница не может быть взыскана в рамках субсидиарной ответственности.

🔸 Убытки могут быть взысканы с других лиц, не привлеченных к субсидиарной ответственности (например, с контрагентов, которые участвовали в неправомерных сделках).

4️⃣ Пример 📊

Предположим, в результате неправомерных действий руководителя компания понесла убытки в размере 100 млн рублей, а требования кредиторов в реестре составляют 60 млн рублей.

📌 В этом случае:

✔️ Субсидиарная ответственность руководителя будет ограничена 60 млн рублей (сумма требований кредиторов).

✔️ Остальные 40 млн рублей убытков могут быть взысканы в рамках других исков (например, о возмещении ущерба), но не через механизм субсидиарной ответственности.

5️⃣ Что важно учитывать?

✔️ Если вы кредитор, важно тщательно обосновать размер убытков и доказать причинно-следственную связь между действиями должника и возникшим ущербом.

✔️ Если вы контролирующее лицо, минимизируйте риски привлечения к субсидиарной ответственности, соблюдая требования закона и избегая неправомерных действий.

Информации об авторе

Павел Бессонов

Павел Бессонов

Юрист в Индивидуальный предприниматель

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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