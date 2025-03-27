Да, Законом о банкротстве предусмотрен максимальный срок 10 лет для привлечения к субсидиарной ответственности. Этот срок ограничивает временные рамки, в течение которых кредиторы или управляющий могут обратиться в суд с требованием о привлечении контролирующих лиц к ответственности.

Давайте разберем, как это работает и почему это важно.