Переход долгов по субсидиарной ответственности к наследникам

🧐 Часто задают вопросы на консультациях: что будет с долгами и наследниками после смерти должника?

🧐 Часто задают вопросы на консультациях: что будет с долгами и наследниками после смерти должника?

Долги по субсидиарной ответственности и убытки, причиненные организации, переходят к наследникам только в том случае, если они вступают в наследство. Если наследники решают не вступать в права наследства, долги не переходят.

💡 Что делать, если у должника ничего нет? В таких случаях нет смысла вступать в наследство, чтобы приобрести долги.

Однако если у должника были доли в уставных капиталах фактически недействующих организаций или по документам автомобиль, который по факту отсутствовал, то при вступлении в наследство наследники получают все долги, но в пределах стоимости наследственной массы.

💼 Важно помнить, что кредиторы могут обратить взыскание только на это имущество, а другое личное имущество наследников не подлежит реализации для погашения задолженности.

🏠 Если у должника была квартира, которую нельзя было продать при жизни, но можно продать после смерти, кредиторы смогут обратить взыскание на такое жилье, если у наследников уже есть другое жилье (в том числе купленное в ипотеку).

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