📑 Договор и судебное решение есть, а в реестр не включили: почему?

В деле № А12-45751/2015 компания попыталась включить в реестр требований кредиторов гражданина задолженность по аренде на 8,7 млн рублей.

Нижестоящие суды удовлетворили заявление.

Однако Верховный суд обратил внимание на обстоятельства, которые не получили надлежащей оценки.

Арендные отношения существовали между связанными лицами, а арендодатель более пяти лет не предпринимал действий по взысканию задолженности.

⚖️ ВС направил спор на новое рассмотрение, указав на необходимость проверить аффилированность участников и экономические причины их необычного поведения.