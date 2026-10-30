📑 Договор и судебное решение есть, а в реестр не включили: почему?

В делах о банкротстве наличие документов, подтверждающих задолженность, не всегда гарантирует включение требований кредитора в реестр.
Особенно внимательно суды проверяют сделки между аффилированными лицами.
🔎 Пример № 1. Арендодатель пять лет не требовал оплату
В деле № А12-45751/2015 компания попыталась включить в реестр требований кредиторов гражданина задолженность по аренде на 8,7 млн рублей.
Нижестоящие суды удовлетворили заявление.
Однако Верховный суд обратил внимание на обстоятельства, которые не получили надлежащей оценки.
Арендные отношения существовали между связанными лицами, а арендодатель более пяти лет не предпринимал действий по взысканию задолженности.
⚖️ ВС направил спор на новое рассмотрение, указав на необходимость проверить аффилированность участников и экономические причины их необычного поведения.
🔎 Пример № 2. Задолженность подтверждена судебным актом
В деле № А44-5626/2024 кредитор потребовал включить в реестр долг по договору займа.
Несмотря на наличие судебного акта о взыскании задолженности, суд установил аффилированность сторон, транзитный характер перечислений и признаки злоупотребления правом.
В результате во включении требования отказали.
📌 Что объединяет эти споры?
При рассмотрении требований связанных с должником лиц суды оценивают не только формальное наличие обязательства, но и реальные экономические отношения сторон.
Значение могут иметь:
▪️ Источники происхождения денежных средств.
▪️ Фактическое исполнение договоров.
▪️ Экономическая целесообразность сделок.
▪️ Причины длительного невзыскания задолженности.
▪️ Возможное искусственное формирование долга для влияния на процедуру банкротства.
💡 Главный вывод
Аффилированность сама по себе не делает задолженность фиктивной и не исключает ее из реестра.
Но если поведение сторон существенно отличается от обычной деловой практики, кредитору может потребоваться более убедительно подтвердить реальность и экономическое основание своего требования.
📄 Дела № А12-45751/2015, А44-5626/2024
📩 Если возник спор о включении требований в реестр кредиторов, важно оценить не только договоры и платежные документы, но и обстоятельства возникновения задолженности.