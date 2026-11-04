⚖️ Нотариально удостоверенный договор займа не гарантирует включение долга в реестр кредиторов

Арбитражный суд Московского округа напомнил: при банкротстве одного лишь нотариального удостоверения документов недостаточно для подтверждения реальности задолженности.
Даже если кредитор представил договоры займа и нотариальные заявления о получении денег, суд обязан проверить, действительно ли денежные средства передавались должнику.
🔎 Обстоятельства дела
После признания гражданина банкротом кредитор потребовал включить в реестр требований 19,4 млн рублей по двум договорам займа.
В подтверждение задолженности были представлены нотариально удостоверенные документы, а обязательства обеспечивались залогом доли квартиры.
Суд первой инстанции отказал во включении требований, указав на отсутствие достаточных доказательств финансовой возможности кредитора предоставить заем и фактической передачи денежных средств.
Апелляция отменила это решение и включила задолженность в третью очередь реестра.
Финансовый управляющий обжаловал постановление.
⚖️ Что установила кассация?
Окружной суд обратил внимание на несколько существенных обстоятельств.
📌 Противоречия в документах. Один из договоров займа содержал завершающую нотариальную страницу с реквизитами другого договора.
📌 Отсутствие подтверждения передачи денег. Должник утверждал, что фактически денежных средств не получал, а договоры были оформлены без реальной передачи займа.
📌 Неисследованные обстоятельства залога. Суды не установили, было ли зарегистрировано обременение доли квартиры.
📌 Пропуск срока включения в реестр. Кредитор обратился с заявлением в июле 2025 года, хотя срок предъявления требований истек еще в октябре 2024 года. Вопрос о восстановлении срока суды надлежащим образом не разрешили.
Кроме того, кассация указала на необходимость исследования обстоятельств нотариального удостоверения документов с участием нотариуса.
Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты нижестоящих инстанций и направил спор на новое рассмотрение.
Окончательный вопрос о наличии задолженности и ее включении в реестр пока не разрешен.
💡 Почему это важно?
В делах о банкротстве действует повышенный стандарт доказывания требований кредиторов.
Нотариальное удостоверение подтверждает совершение соответствующего нотариального действия, но само по себе не устраняет необходимость проверки реальности передачи денежных средств.
Суд должен оценивать совокупность доказательств, включая финансовые возможности займодавца, обстоятельства заключения договора, движение денежных средств и противоречия в представленных документах.
📩 Если в деле о банкротстве заявлены сомнительные требования кредитора или возникли сложности с подтверждением задолженности, важно своевременно представить доказательства и процессуальные возражения.