⚖️ Нотариально удостоверенный договор займа не гарантирует включение долга в реестр кредиторов

⚖️ Что установила кассация?

Окружной суд обратил внимание на несколько существенных обстоятельств.

📌 Противоречия в документах. Один из договоров займа содержал завершающую нотариальную страницу с реквизитами другого договора.

📌 Отсутствие подтверждения передачи денег. Должник утверждал, что фактически денежных средств не получал, а договоры были оформлены без реальной передачи займа.

📌 Неисследованные обстоятельства залога. Суды не установили, было ли зарегистрировано обременение доли квартиры.

📌 Пропуск срока включения в реестр. Кредитор обратился с заявлением в июле 2025 года, хотя срок предъявления требований истек еще в октябре 2024 года. Вопрос о восстановлении срока суды надлежащим образом не разрешили.

Кроме того, кассация указала на необходимость исследования обстоятельств нотариального удостоверения документов с участием нотариуса.