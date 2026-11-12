⚖️ Продали дебиторскую задолженность на торгах. Кто теперь вправе взыскать убытки с руководителей?

⚖️ Что решил Верховный суд?

По общему правилу уступка требования к одному солидарному должнику предполагает переход требований к другим известным солидарным должникам.

Но это правило не является безусловным.

Возможна изолированная уступка, когда передается только конкретное требование к определенному дебитору.

В рассматриваемом деле значение имели три обстоятельства:

📌 Заявление о привлечении контролирующих лиц к ответственности подали уже после торгов.

📌 В документации торгов фигурировало требование только к конкретному дебитору.

📌 Продавец и покупатель подтвердили, что намеревались передать исключительно это требование и не знали о других солидарных должниках.