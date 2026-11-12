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Павел Бессонов
Банкротство
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⚖️ Продали дебиторскую задолженность на торгах. Кто теперь вправе взыскать убытки с руководителей?

Верховный суд разъяснил, что покупка права требования к дебитору не всегда означает приобретение права взыскать убытки с контролирующих должника лиц. 🔎 Обстоятельства дела В рамках банкротства компании на торгах продали права требования к организации, через которую, по обстоятельствам спора, осуществлялся вывод активов.

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Верховный суд разъяснил, что покупка права требования к дебитору не всегда означает приобретение права взыскать убытки с контролирующих должника лиц.

🔎 Обстоятельства дела

В рамках банкротства компании на торгах продали права требования к организации, через которую, по обстоятельствам спора, осуществлялся вывод активов.

Впоследствии возник вопрос о взыскании убытков с контролирующих лиц, участвовавших в причинении вреда должнику.

Покупатель дебиторской задолженности претендовал на связанные с приобретенным требованием права.

Однако на момент торгов требования к контролирующим лицам еще не были заявлены.

⚖️ Что решил Верховный суд?

По общему правилу уступка требования к одному солидарному должнику предполагает переход требований к другим известным солидарным должникам.

Но это правило не является безусловным.

Возможна изолированная уступка, когда передается только конкретное требование к определенному дебитору.

В рассматриваемом деле значение имели три обстоятельства:

📌 Заявление о привлечении контролирующих лиц к ответственности подали уже после торгов.

📌 В документации торгов фигурировало требование только к конкретному дебитору.

📌 Продавец и покупатель подтвердили, что намеревались передать исключительно это требование и не знали о других солидарных должниках.

🏛 Итог

Верховный суд признал допустимой изолированную уступку и подтвердил возможность взыскания убытков с контролирующих лиц в интересах конкурсной массы.

Продажа дебиторской задолженности сама по себе не лишила должника соответствующих требований к КДЛ.

💡 Почему это важно?

При продаже долгов на банкротных торгах необходимо точно определять предмет уступки.

Покупатель не всегда приобретает все потенциальные требования, связанные с задолженностью, а конкурсная масса не обязательно утрачивает право на взыскание убытков с контролирующих лиц.

📄 Дело № А42-3254/2019, определение ВС РФ от 04.08.2026 № 307-ЭС22-127(2-4).

📩 Если возник спор о переходе требований при уступке или взыскании убытков с контролирующих лиц, важно проанализировать условия сделки и обстоятельства ее заключения.

Информации об авторе

Павел Бессонов

Павел Бессонов

Юрист в Индивидуальный предприниматель

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