⚖️ Продали дебиторскую задолженность на торгах. Кто теперь вправе взыскать убытки с руководителей?

Верховный суд разъяснил, что покупка права требования к дебитору не всегда означает приобретение права взыскать убытки с контролирующих должника лиц.
🔎 Обстоятельства дела
В рамках банкротства компании на торгах продали права требования к организации, через которую, по обстоятельствам спора, осуществлялся вывод активов.
Впоследствии возник вопрос о взыскании убытков с контролирующих лиц, участвовавших в причинении вреда должнику.
Покупатель дебиторской задолженности претендовал на связанные с приобретенным требованием права.
Однако на момент торгов требования к контролирующим лицам еще не были заявлены.
⚖️ Что решил Верховный суд?
По общему правилу уступка требования к одному солидарному должнику предполагает переход требований к другим известным солидарным должникам.
Но это правило не является безусловным.
Возможна изолированная уступка, когда передается только конкретное требование к определенному дебитору.
В рассматриваемом деле значение имели три обстоятельства:
📌 Заявление о привлечении контролирующих лиц к ответственности подали уже после торгов.
📌 В документации торгов фигурировало требование только к конкретному дебитору.
📌 Продавец и покупатель подтвердили, что намеревались передать исключительно это требование и не знали о других солидарных должниках.
🏛 Итог
Верховный суд признал допустимой изолированную уступку и подтвердил возможность взыскания убытков с контролирующих лиц в интересах конкурсной массы.
Продажа дебиторской задолженности сама по себе не лишила должника соответствующих требований к КДЛ.
💡 Почему это важно?
При продаже долгов на банкротных торгах необходимо точно определять предмет уступки.
Покупатель не всегда приобретает все потенциальные требования, связанные с задолженностью, а конкурсная масса не обязательно утрачивает право на взыскание убытков с контролирующих лиц.
📄 Дело № А42-3254/2019, определение ВС РФ от 04.08.2026 № 307-ЭС22-127(2-4).
📩 Если возник спор о переходе требований при уступке или взыскании убытков с контролирующих лиц, важно проанализировать условия сделки и обстоятельства ее заключения.