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Зачем нужен внутренний документ компании для учёта рабочего времени

Учёт рабочего времени является важным аспектом для любой компании. Для эффективного контроля и управления рабочими процессами нужно вести табель учёта рабочего времени. Он помогает не только контролировать соблюдение графика работы, но и учитывать явки и неявки сотрудников, а также фиксировать отработанные дни и часы.
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Зачем нужен внутренний документ компании для учёта рабочего времени
Иллюстрация: Projecto.pro

Функции табеля учёта рабочего времени

Табель учёта рабочего времени имеет несколько важных функций:

  • Контроль явок и неявок, соблюдения рабочего распорядка, графика смен и других регламентов.

  • Учёт отработанных дней или часов, участвующих в расчётах при начислении заработной платы.

  • Ведение статистики по отделам и службам, филиалам и всему предприятию. Это помогает более правильно планировать работу в последующие отчётные периоды.

Как вести табель учёта рабочего времени

С 2013 года многие унифицированные формы первичного учёта переведены в разряд необязательных к применению. Поэтому работодатель может разработать свои формы учёта и обозначения к ним и вести учёт рабочего времени так, как ему это удобно. Однако важно исключить двойственность трактования и различные ошибки при заполнении.

Вот несколько шагов, которые помогут правильно вести табель:

  • Определить форму табеля. Форма табеля может зависеть от вида деятельности организации, требований законодательства и внутренних правил компании. Например, это может быть бумажный документ или электронная таблица.

  • Заполнить шапку табеля. В шапке табеля необходимо указать период, за который ведется учет рабочего времени, а также наименование организации, подразделения и должности сотрудников.

  • Заполнить данные о каждом сотруднике. Для каждого сотрудника необходимо заполнить данные о его фамилии, имени, отчестве, должности и ставке оплаты труда. Также следует указать количество отработанных дней, часов и минут за каждый рабочий день.

  • Заполнить данные об отпусках, больничных и других отсутствиях. Если сотрудник отсутствовал на работе из-за отпуска, больничного или других причин, необходимо заполнить соответствующие данные в табеле.

  • Подписать табель. Табель должен быть подписан сотрудником, ответственным за его ведение, а также руководителем организации или уполномоченным им лицом.

  • Хранить табель. Табели необходимо хранить в соответствии с требованиями законодательства и внутренними правилами организации.

Для правильного ведения табеля учета рабочего времени необходимо внимательно следить за изменениями в законодательстве и внутренних правилах организации.

Проверка эффективности планирования

Для лучшего понимания статистики, желательно сверять исходный график работ, составленный руководителем подразделения на месяц, с табелем, где будет отражена фактическая явка сотрудников, за тот же период. Тогда картина будет более полной.

Трудовой кодекс (статья 91, часть 4 ТК) закрепляет обязанность работодателя вести учёт рабочего времени. Поэтому вести табель учёта рабочего времени необходимо для эффективного контроля и управления рабочими процессами в компании.

Как использовать бесплатные формы табелей учета рабочего времени

Организации могут использовать унифицированные формы табелей учета рабочего времени, которые можно скачать бесплатно в Excel. Две основные формы, утвержденные Госкомстатом в 2004 году, включают в себя T-12 и T-13. T-12 может использоваться для учета и расчета зарплаты, а T-13 — только для учета дней и/или часов по итогам месяца.

Если организация использует специализированное программное обеспечение для кадрового учета, она может заполнять данные в электронном виде. В конце месяца данные могут быть преобразованы в бумажный формат для официального утверждения уполномоченными лицами, а также для подшивки и хранения в архиве.

Программное обеспечение также может автоматически формировать и распечатывать нужные бланки. После подписания и учета они могут быть переданы в бухгалтерию для начисления оплаты.

Некоторые организации могут нуждаться в адаптированных формах табелей учета рабочего времени, которые отвечают их уникальным потребностям. В таком случае они могут взять T-12 или T-13 в качестве примера и создать свою собственную форму документа с необходимыми параметрами. Однако, чтобы новый документ вступил в силу, необходимо провести его введение соответствующим приказом руководителя.

Руководство по заполнению учетного табеля: понимание условных обозначений

При заполнении учетного табеля необходимо использовать соответствующие условные обозначения, которые облегчают ведение записей и обработку данных. Если используется унифицированная форма, то необходимо использовать только разрешенные обозначения. Различные типы рабочих дней и прочих событий могут быть обозначены буквенными символами или цифровыми кодами.

Вот некоторые наиболее распространенные обозначения, которые могут встречаться в учетных табелях:

  • ФИО сотрудника.

  • Дата.

  • Номер рабочего дня (для учета отработанных дней).

  • Номера часов (для учета отработанных часов).

  • Код должности.

  • Код отдела.

  • Код проекта (для учета работы над конкретным проектом).

  • Код видов занятости (например, «основная работа», «дополнительная работа», «отпуск», «больничный» и т. д.).

  • Код типа оплаты (например, «почасовая», «окладная» и т. д.).

  • Заработная плата за период работы.

  • Налоги и отчисления из зарплаты (например, налог на доходы физических лиц, страховые взносы и т. д.).

  • Другие вычеты из зарплаты (например, за обеденный перерыв, премии и т. д.).

Кроме того, в учетном табеле также могут использоваться различные форматы времени (например, «чч:мм» для учета рабочего времени сотрудника), а также другие обозначения, которые могут быть уникальны для конкретной организации или страны.

Кто отвечает за учет рабочего времени

В организации обычно есть специальный отдел, который отвечает за учет рабочего времени сотрудников. Этот отдел может называться отделом кадров, отделом персонала, отделом управления персоналом или отделом учета рабочего времени.

В зависимости от размера организации и ее структуры ответственность за учет рабочего времени может возлагаться на конкретного сотрудника или группу сотрудников, которые отвечают за управление персоналом.

Они отслеживают время работы каждого сотрудника, включая начало и конец рабочего дня, перерывы, отпуска и больничные, а также выплачивают заработную плату в соответствии с отработанным временем.

Как разработать правильную схему учета рабочего времени

Для разработки эффективной схемы учета рабочего времени можно использовать следующие рекомендации:

  • определите цель учета рабочего времени и его задачи;

  • выберите подходящие инструменты и методы учета, например электронные системы учета или традиционный бумажный табель;

  • определите правила учета и процедуры сдачи табеля;

  • обучите сотрудников использованию табеля и соблюдению правил учета рабочего времени.

Кто утверждает табель и как долго его следует хранить

Табель — это документ, который отражает отработанное рабочее время сотрудников организации за определенный период. Утверждение табеля означает подтверждение его правильности и достоверности.

Обычно табель утверждается руководителем организации или уполномоченным им лицом. В некоторых случаях, например при наличии департамента кадров или отдела учета и оплаты труда, утверждение табеля может быть делегировано соответствующим сотрудникам.

После утверждения табель должен храниться в соответствии с требованиями законодательства и внутренними правилами организации. В РФ, согласно Трудовому кодексу, табель должен храниться не менее трех лет. Однако в некоторых отраслях, таких как медицина, образование и транспорт, период хранения табелей может быть увеличен до пяти или десяти лет.

Важно отметить, что табели должны храниться в надлежащих условиях, обеспечивающих сохранность их содержимого. Обычно для этого используются специальные архивные ящики или шкафы, где табели могут быть защищены от пыли, влаги и повреждений.

Какова ответственность за отсутствие или нарушения учета рабочего времени

Отказ от ведения табеля может повлечь ответственность для ответственных лиц компании и ИП в размере от 1000 до 5000 рублей и для самой компании (штраф) — от 30 000 до 50 000 рублей в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Повторные нарушения будут караться строже.

Как корректировать табель отработанных часов и дней

Ведение учета отработанных часов и дней является важным аспектом для расчета зарплаты сотрудников в организации. При этом могут возникать ситуации, когда необходимо внести корректировки в табель.

При работе с бумажными табелями правки вносятся вручную. Неправильные значения зачеркиваются, а рядом с ними записываются правильные значения. На любом свободном месте делается пометка «Исправлено», указываются ФИО сотрудника, который внес изменения, его подпись и дата.

В случае ведения табеля в электронном виде после внесения изменений в систему производится распечатка нового документа (табеля), который должен быть подписан. Для отслеживания изменений в системе учета документов можно добавить дополнительный признак, например «корр.» рядом с номером документа.

Важно помнить, что табель отработанных часов и дней является важным документом, который должен храниться в архиве как минимум 5 лет после подписания. Отсутствие или отказ от ведения табеля может привести к официальным штрафам со стороны проверяющих органов.

В этом случае санкции могут быть наложены как на всю организацию, так и на конкретное ответственное за ведение табеля лицо.

Помимо этого, стоит учитывать, что формат табеля может быть гибким и подстроенным под особенности конкретного бизнеса. Для заполнения табеля можно использовать системы автоматизации, связанные со СКУД и другими программными или программно-аппаратными комплексами.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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