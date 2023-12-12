Разработка плана целей проекта. Как правильно формулировать

Определение целей является ключевым этапом в распределении временных и трудовых ресурсов, а также задач для эффективной работы предприятия. Разработка плана заключается в чётком определении необходимых действий, способов достижения целей, поиска решений текущих проблем и соблюдения сроков. Главная задача — не нанести ущерба деятельности компании.

Для обеспечения успешного развития проекта нужно поделить планирование на некоторое количество сегментов. Такой подход позволяет контролировать ход выполнения проекта и моментально приспосабливаться к изменчивой конъюнктуре.

Задачи разработки плана

Одна из основных задач — анализ потенциальных рисков и возможных перспектив. Однако нереально предусмотреть все возможные нюансы, хотя составление плана позволяет разработать схему действий на ближайшее будущее. На его основе определяются приоритеты по основным действиям, важнейшие цели на каждом отдельном этапе и требуемые результаты. Получается, руководители заранее могут узнать о вероятных трудностях на всех этапах и продумать способы их решения.

При планировании решаются следующие задачи:

определение требуемых результатов, объема и типа необходимых процедур;

подготовка сметы и графика сдачи работы;

планирование ресурсов;

определение рисков и разработка мер по их минимизации;

определение путей обмена данными между многими задействованными сотрудниками;

разработка методов управления;

утверждение финального проекта.

Основные цели

Чтобы грамотно спланировать проект и добиться заявленных целей, широко применяется система SMART. Это аббревиатура, включающая в себя различные типы целей: конкретные (Specific), измеримые (Measurable), достижимые (Attainable), актуальные (Relevant) и ограниченные во времени (Time-bound).

Конкретные

Означают четкую постановку задач с определенными параметрами. Как вариант — цель реализовать максимальное количество товаров не является конкретной. Чтобы ее достичь, нужно определить точные данные: сколько товаров нужно продать и какой доход собираетесь получить, а также установить точные сроки решения задачи.

Измеримые

Позволяют контролировать прогресс на всех этапах деятельности и мотивируют на решение поставленных задач.

Достижимые

Должны быть реалистичными и осуществимыми. Плохой идеей будет ставить недостижимые условия, которые станут причиной разочарования и дезорганизации сотрудников.

Актуальные

Должны иметь высокую ценность для проектной работы и компании, способствуя достижению общих интересов.

Ограниченные по времени

Цели являются важным аспектом в планировании и достижении необходимых результатов. Четкие временные рамки позволяют сотрудникам организовывать свой рабочий процесс и мотивируют на решение задач в установленные сроки.

Использование системы SMART позволяет более эффективно планировать проекты и достигать поставленных целей, обеспечивая мотивацию и организованность коллектива.

Как правильно формулировать

Чтобы сформулировать корректные цели, нужно использовать систему SMART, которая сможет предложить определенное количество шагов для разработки проектного плана.

Первым шагом является определение основной концепции проекта, которая будет мотивировать работников на продуктивную деятельность. Четко сформулированная концепция поможет каждому члену команды понимать, к чему он стремится и сколько усилий потребуется, чтобы добиться нужных результатов.

Далее следует указание общих целей на длительный период времени, они определяют конкретные шаги на различных этапах. Это позволяет команде иметь ясное представление о том, каких результатов необходимо достигнуть на всех отрезках проектирования.

Наконец, необходимо определить цели каждого конкретного этапа. Этот требуется для того, чтобы подробно описать задачи, которые должны быть решены в ходе процедуры. Важно детально указать все нюансы проекта, чтобы команда понимала, чего нужно достигнуть и какие действия предпринять.

Таким образом, при соблюдении системы SMART и последовательном выполнении описанных шагов можно сформулировать четкие цели, которые помогут команде эффективно работать и достигать нужного эффекта.