«Будем знакомы»: грантовый проект-менеджер, он же грантрайтер

Начнём знакомство издалека — с краткого рассуждения о грантах. По сути, имеется в виду финансовая поддержка лиц, заявляющих о готовности реализовать тот или иной проект.

Претендующими на целевую субсидию субъектами могут быть:

граждане;

юридические лица;

ИП.

Грантодателем тоже может быть как орган муниципальной либо государственной власти, так и коммерческие субъекты. Как правило, большинство социально значимых субсидий даёт именно государство через региональных представителей.

Цель же финансирования одна: замотивировать заявителя эффективно исполнить значимые действия, как правило, социального характера. Например, разработать инновацию в виде продукта или решения, профинансировав проектную деятельность, или заплатить за обучение специалиста, решившего повысить квалификацию (тогда речь о гранте на обучение).

Зачем это нужно инвестору? В основном для получения определённой выгоды от успеха грантополучателя. В свете беспрецедентного внешнего давления на экономику России как никогда актуален вопрос адаптации национальной экономики к непростым условиям. Государство и бизнес заинтересованы в развитии промышленности, науки и социальной сферы, поддерживая их системой грантов.

Разумеется, субсидию нужно ещё получить, и обычно претенденты участвуют в конкурсе, победитель которого получает грант. Возмещать такую финподдержку не нужно при условии, если деньги потрачены строго по целевому назначению и грантополучатель добился заявленного на конкурсе результата.

Поговорим о назначении грантов: зачем они нужны

Если ответить лаконично, то сугубо для реализации конкретной цели. Она должна быть полезной, например:

провести исследования в рамках научной деятельности узкой специфики, выгодной грантодателю;

обучиться определённому предмету, в частности пройти стажировку;

выполнить конкретную задачу (посетить симпозиум, транспортировать груз и т. п.);

реализовать утверждённый проект.

Заострим внимание на последнем пункте, потому что его курирует грантовый менеджер.

«Кто есть кто»: раскрываем смысл участия грантового проект-менеджера

Итак, это специалист, управляющий проектами, финансируемыми по программе под конкретную цель. Участие в таком мероприятии выражается рядом действий:

поиск подходящих проекту грантов;

документальное оформление всех стадий реализации;

отчётность;

посредничество между грантодателем и грантополучателем.

Выполнить такое под силу только квалифицированному управленцу, обладающему профильными знаниями и опытом, понимающему принципы и нюансы работы грантовой системы.

Квалификационные критерии профессионального грантрайтера

Давайте сейчас пристальнее рассмотрим проблему целевого субсидирования: чтобы поучаствовать в её программе, нужно очень постараться с проектом. Он обязательно должен заинтересовать принимающий решение совет, а ещё заявка должна быть во всех отношениях грамотной. Малейшее отклонение от формальностей, ничтожная ошибка оформления — и заявка может быть отклонена, даже не попав на рассмотрение по существу.

Если совсем упростить, то грантрайтер — ответственное за весь фронт работ с проектом лицо, от разработки концепции до отслеживания соблюдения плана.

Вот почему критически ценен такой грантовый менеджер, который не только заявку правильно составит и своевременно подаст, но и уловит взаимосвязь целей будущего проекта и методов его воплощения в реальность. Мало того, хороший грантрайтер, правильно рассчитав параметры, устроит процесс так, чтобы он стал обоюдовыгодным, а ещё поспособствует привлечению внимания потенциальных партнёров.

Штатная ситуация: процесс выделения гранта

Каждая новая субсидия стартует с утверждения трёх значимых факторов:

сумма денежных вливаний;

цель финстимулирования;

условия участия в конкурсе соискателей.

Затем назначается срок подачи заявок, они проходят общественные и профессиональные экспертизы, на которых решается судьба проекта. Если ему потребуются правки, проект отправится на доработку.

Наконец, после одобрения заявки грантовый совет проводит конкурс, персонально определяющий конкретных получателей субсидии. Самые успешные проекты смогут попасть в спецкаталоги и участвовать в презентациях тематических форумов. Такое активное продвижение проекта приводит к дополнительному целевому стимулированию новыми инвесторами, оказывающими поддержку без программы грантов.

Что должен делать грантовый менеджер: определяем обязанности

Основная обязанность — координировать проект, получивший грант. В связи с этим в функционал грантрайтера может войти довольно много полномочий:

своевременно подавать адресату надлежаще оформленные заявки на участие в грантах;

заключать договоры по выигранным заявкам и осуществлять их сопровождение;

находить подходящие проекту целевые гранты;

планировать исполнение грантового проекта, координировать сроки;

коммуницировать с грантодателем и грантополучателем и их уполномоченными представителями;

отслеживать предложения и условия участия в грантах на соответствующих площадках;

разрабатывать формы отчёта, отчитываться и планировать реализацию утверждённых проектов.

Наконец, требуется аналитика и статистика при сопровождении проекта, а также отчётность по самому гранту.

Какой он, компетентный грант-менеджер?

Конечно, только человек, профессионально планирующий адекватные действия по реализации вверенного проекта! А это значит, гранд-менеджер должен:

уметь разработать документы и работать с ними;

знать свои должностные обязанности и полномочия;

объективно оценивать размер финансирования, время на реализацию проекта исходя из разных условий;

владеть навыками работы с профильными инструментами (например, ПО учёта задач и проекта);

определять круг тех, с кем и по каким вопросам взаимодействовать;

контролировать исполнение проекта по утверждённому плану;

быть предусмотрительным и неоправданно не рисковать, разрабатывая и реализуя методы реагирования на форс-мажор;

обладать лидерскими и коммуникационными характеристиками.

Список компетенции открытый, но степень владения всем перечисленным зависит от квалификации грантрайтера.

Кому железно понадобится грантовый менеджер

В первую очередь тому, кто собирается вести первый или очередной, финансированный дотациями и приравненными к ним государственными/коммерческими программами проект — один либо несколько. Своими силами тут не обойтись, обязательно воспользуйтесь компетентными услугами обслуживания, заручившись рекомендациями и наведя справки.

В остальных случаях — привлечение специалиста на ваше личное усмотрение. Если гранты не полагаются, то и необходимость в грантрайтере упраздняется, его спокойно заменит обычный толковый менеджер, специализирующийся на штатном сопровождении проектов.