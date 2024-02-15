Оптимизируем управление: автоматизация по целям и KPI

Несложно догадаться, что случится с тем хозяйствующим субъектом, структурные единицы которого будут работать «на себя», а не на общее дело. Исход работы в разнобой красноречиво показал знаменитый русский баснописец, продемонстрировав в стихах бесплодность усилий пятившегося назад рака, взмывающего ввысь лебедя и норовящую уплыть в глубины реки щуку.

Так как же скоординировать усилия отдельно взятых служб и/или сотрудников и направить их в единое для компании русло? Об этом задумывался Питер Друкер уже в 1954, предложив миру идею управления любым бизнесом по целям: они могут и даже должны быть разными у разных подразделений, но обязательно должны быть согласованы и направлены на единый результат, к которому движутся все службы, отделы и сотрудники в рамках 1 предприятия

Давайте же тогда поговорим о том, о чем сказано почти 70 лет назад: о системе ключевых показателей. Кстати, такую систему управления можно автоматизировать: рассказываем, каким образом.

Даем четкие понятия процесса

В таком сложном вопросе не обойтись без «расставления точек над «и»» — т.е. без определения базовых понятий. Начнем с главного: что же такое «управление по целям».

Итак, под таким словосочетанием подразумевается особый менеджмент, вводимый для объективной оценки вклада отдельных сотрудников и подразделений в общее дело. Для этого персонифицировано устанавливаются согласованные с целями предприятия «личные» цели, которые должны отвечать четырем критериям:

фактическая достижимость (реальность);

определенность и релевантность (формулировка по критериям SMART-задач);

малочисленность (от 3 до 5);

точные характеристики по конкретным показателям (измеримость).

Результат отдельных усилий сравнивается с эталонным значением, наглядно показывающим, насколько значим вклад единицы в общее дело.

Что такое «эталон задач»

По сути, это «головная боль» профессионального планирования. Между тем, от того, насколько будет четко осознан результат, настолько он и будет реалистичен по итогу работы.

Что такое «KPI»

Это ключевые количественные единицы брака, продукции, времени простоя, а также действий сотрудников отдела маркетинга, магазинов и т.п. — всего, что прямо и косвенно позволяет оценить отдачу трудовой единицы. Некоторые ключевые показатели подсчитываются на местах вручную — из-за трудностей с количественным определением.

KPI всегда представлен в понятном числовом выражении, позволяющим сравнивать с запланированным значением идеала. Только KPI дает четкое понимание фактического достижения поставленных задач. Там, где конкретные числа неуместны — за условную оценку берутся проценты.

Последствия внедрения автоматизации

Внедряя автоматизацию, Вы снижаете расходы на сотрудников и повышаете их производительность.

Первое, что Вы заметите вскоре, заполучив эту систему оценки и мониторинга. — это ощутимая эволюция бизнеса. Причина положительного развития проста: контролируемость и прозрачность внутренних процессов, протекающих на любом предприятии. Теперь все руководители и подчиненные в курсе своих непосредственных задач и ясно понимают, насколько от них зависит стимулирующая часть заработной платы.

Помогая друг другу, коллектив проявляет осознанность и единодушие, радея за общее дело во имя получения премий и иных стимулирующих выплат. Кроме естественным образом сгенерированного коллективного желания «стать спицей в одной колеснице», везущей к всеобщему успеху, проявляется и личная заинтересованность в эффективности своего труда.

Принципы автоматизации системы управления по целям и KPI

Первый: предприятие должно осознанно и взвешенно перейти к управлению по целям и ключевым показателям эффективности. Просто захотеть — недостаточно, потому что предстоит большая организаторская работа и план, согласованный «от и до» — в смысле, во всех структурах компании. И чем она крупнее, тем серьезнее будет план.

Качественная автоматизация повлечет внедрение, а оно немыслимо без обучения кадров. На подготовку персонала «с отрывом от производства» нужны время, компетентные специалисты и материальные ресурсы. Добавьте к тратам стоимость установки специальных систем и/или программно-аппаратных комплексов, собирающих ключевые показатели: данные для аналитики и оценки, чтобы «прикинуть» величину предстоящих стартовых вложений.

Наконец, баланс системы. К нему нужно прийти, согласовываясь с разнородными целями, поставленными перед структурными единицами:

штатными единицами;

подразделениями;

филиалами;

отделами.

Само собой, под реализацию перечисленного нужен бюджет на оплату обучения, интеграции, софта и других сопутствующих автоматизации контроля приобретений.

Результат автоматизации сбора ключевых показателей

Легко объединяющиеся с бухгалтерским ПО и иным бизнес-софтом системы упрощают управленческую деятельность, облегчая и стандартизируя взаимодействие исполнителей друг с другом. При этом постоянно накапливающиеся статистические данные служат «железными» доказательствами допущенных нарушений, а также надежным базисом для аналитики, планирования, обоснования заключений и проектов.

А вот еще 5 «бонусов» от такой автоматизации контроля:

отсутствие человеческого фактора оценки эффективности на 100% исключает ее фальсификацию в корыстных целях;

трудовая разгрузка административных работников;

получение информации в режиме реального времени;

тотальная объективность «прозрачных» оценок эффективности;

понижается до оптимального риск ошибочного сбора и ввода данных.

Вместе с аккумулирующим показатели труда ПО можно купить приложение для совместной работы штатных единиц и/или подразделений, учётчик задач, систему контроля и управления доступом и других «помощников» для работы с бизнес-процессами.

Проблемы самостоятельной разработки и внедрения

На вопрос «стоит ли своими силами создавать и внедрять персонифицированную систему автоматизации управления по целям?» — отвечаем отрицательно: нет, если Вы не готовы к кропотливой, сложной и долгой работе по генерации подобных инструментов контроля!

Вот неполный перечень того, что обязательно потребуется разработчику:

время — на создание и поддержание функциональности программ;

финансы и интеллектуальные ресурсы на разработку, поддержание в рабочем состоянии и эксплуатацию нового продукта;

профильный опыт в сфере создания ПО, их интеграции с устройствами ввода на рабочих местах, контролерами, датчиками и иными аппаратными элементами.

Таким образом, невозможно обойтись без квалифицированных программистов, владеющих техникой адаптации софта на аналогичных предприятиях и умеющих разрабатывать эффективную документацию для пользователей и администраторов. Получается, рационально решиться на самостоятельную разработку и внедрение автоматизации управления по целям и KPI могут лишь те, кто располагает собственным IT-отделом.

В остальных случаях мероприятие будет нерентабельным — особенно для малого бизнеса. Ему подойдут готовые системы управления, экономящие время и другие ресурсы. Если договор сопровождения такого продукта предполагает формат аутсорсинга, то технические и иные проблемы будут оперативно решаться без простоев и нервотрепки.

Да, о персонифицированности тиражных (типовых) решений говорить не приходится, зато они подтвердили свою полезность на множестве предприятий и прекрасно адаптируются под клиента. Довольно длительное использование таких повсеместных программ усовершенствовало их настолько, что вероятность разного рода проблем и ошибок в работе близка к нулю.

Актуальность внедрения систем управления по целям в малом бизнесе

Скажем объективно: маленькие игроки рынка просто «не потянут» финансово готовые программные комплексы для автоматизации управления по KPI и целям. Это дорогостоящее решение подходит только средним и крупным предприятиям, готовым оплачивать и внедрять сложные системы, гарантирующие высокую эффективность лишь в условиях масштабной деятельности концернов и групп компаний.

Для малого бизнеса есть доступная альтернатива — недорогие по стоимости и простые в эксплуатации: