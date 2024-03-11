Система управления рисками на предприятии. Что это такое?

Если намеченный план выполняется на 100% или близко к этому показателю — это прекрасно! Но случаются различные нюансы, когда что-то идет не так, причем по независящим от вас причинам.

Например, подвел поставщик или клиент не смог своевременно внести оплату, или при проведении земляных работ снаружи здания случайно повредили ваш интернет-кабель и нужная информация стала вам недоступна. На возвращение в привычное рабочее русло потребуется какое-то время, а в налаженном бизнес-процессе лишнего времени нет. И чем крупнее бизнес, тем важнее заранее подготовиться к решению подобных проблем.

Самым правильным решением станет внедрение системы управления рисками. Рассмотрим подробнее, что она собой представляет и как с ней работать. Разберем, что включает в себя понятие риск менеджмента и как им руководствоваться.

Что же такое система риск-менеджмента

В компании такая система представляет собой комплекс мероприятий, правил и документов, с помощью которых определяются основные риски и принимаются меры по реагированию на них. Количество правил и документов, а также организационных мероприятий зависит от размеров бизнеса. Целью системы является поддержка стабильной работы компании или предприятия даже при негативных влияниях различных факторов.

В маленьких компаниях система включает лишь ряд документов, в которых описаны риски и реакции на них, а затем эта информация доводится до всех сотрудников. То есть при возникновении той или иной негативной ситуации среагировать на нее, по мере своих возможностей, должны все работники предприятия.

В крупных компаниях дело обстоит иначе: формируются специальные отделы безопасности, риск-менеджмента, внутреннего контроля и другие. Они, в свою очередь, взаимодействуют по решению проблем с юридическими и другими отделами. А чтобы их работа была отлаженной и согласованной, необходимо применить четкую и понятную оценку рисков. Например, если говорить о пожарной безопасности, то для быстрого выхода из чрезвычайной ситуации нужно проведение инструктажей, обеспечение работников индивидуальными средствами защиты, план эвакуации и т. д. А чтобы избежать финансовых рисков, применяются специальные страховые программы.

Какие стандарты существуют в области риск-менеджмента

Большинство из них типовые и подходят практически для любого предприятия. Стандарты разработаны для упрощения описания и урегулирования рисков. К ним относятся:

менеджмент риска ISO 31000:2018 «Risk management — Guidelines». В русскоязычном варианте это ГОСТ Р ИСО 31000-2019;

модель управления рисками COSO ERM;

стандарт для увеличения стабильности работы — Risk Management Standard FERMA.

Несмотря на то что каждый из этих стандартов имеет свои особенности и сферы применения, они похожи. Все они помогают выявлять самые различные риски, разрабатывать правильные методы и реакции на каждый риск. Кроме того, они определяют четкую последовательность действий по организации системы риск-менеджмента и содержат ценные практические рекомендации. Несмотря на очевидную пользу таких стандартов, не все предприниматели торопятся применять систему управления рисками на своих предприятиях. Многих останавливают немалые стартовые затраты на ее внедрение.

Для чего и кому нужны методы управления рисками

Методы управления направлены на исключение или снижение убытков от этих рисков, а поскольку главной задачей любого бизнеса является прибыль, благодаря правильным действиям в тех или иных ситуациях способность получать доход сохраняется. Она будет сохраняться без оглядки на различные нюансы в течение всего времени работы компании, независимо от негатива каких-либо факторов.

Перечислим основные методы управления рисками.

Уклонение — уход от проблемной ситуации

Хорошей стратегией является предотвращение наступления риска, если его возможность велика. К примеру, прежде чем заключать договоры с новыми партнерами или поставщиками, лучше лишний раз проверить их надежность, чтобы не заключить спорный контракт. Или вовремя прекратить финансирование проекта, снижая денежные потери в случае его неудачного завершения. С другой стороны, излишняя осторожность может сказаться негативно на развитие компании, тем более что все риски предугадать не получится.

Распределение рисков

Это еще один действенный метод, который еще называют «аутсорсингом» или «передачей». Он предполагает при обнаружении какого-либо риска распределение ответственности внутри компании по ее структурным подразделениям. То есть риск опознается, описывается и документируется, а затем формируется верное решение. Например, если речь идет о плохо продающихся товарах, принимаются решения о ребрендинге, увеличении географии охвата, улучшению и увеличению ассортимента и т. п.

Локализация рисков

Такой метод подразумевает обратную реакцию: если проект кажется рискованным, лучше локализовать его в конкретной среде. К примеру, если известный бренд начинает выпускать новую продукцию, предугадать спрос на которую пока невозможно, лучше выделить ее в отдельную линейку или даже организовать дочернее предприятие, чтобы не навредить репутации бренда. Так нередко поступают с различными экспериментальными товарами.

Компенсация рисков

Суть этого метода можно сравнить с принципом уравновешивания весов, то есть на каждый негативный фактор должны быть заранее подготовлены свои меры. А на тот случай, если риск не удается полностью компенсировать, необходимо предусмотреть меры для смягчения последствий.

Этапы управления рисками

Стратегия управления рисками направлена на соблюдение принципа безубыточности деятельности компании, на обеспечение лучшего соотношения между уровнем дохода и принимаемыми предприятием рисками. Это не просто набор одномоментных действий, а целый комплекс целенаправленных этапов.

Что же нужно делать? Первым делом нужно выявить риски. Если риск один, то разобраться с ним будет проще, а если их несколько, то для удобства их следует разбить на группы с учетом шанса появления и возможных убытков. В этом вам поможет матрица вероятностей и ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011, где описано несколько различных методов анализа рисков, среди которых проведение интервью, контрольные листы и многие другие. Далее необходимо выбрать правильные реакции на определенные риски, выработать перечень мер и стратегий, которые помогут снизить вероятность убытков. Это могут быть такие действия, как создание резервов и документов, страхование и дополнительные должностные инструкции. Все они помогают если не исключить риск, то хотя бы его минимизировать.

В случае возникновения риска эти действия нужно будет реализовывать по составленной ранее схеме. Затем проанализировать, оценить результат и, если это необходимо, внести корректировки. Кроме того, такой процесс, как мониторинг рисков, должен вестись постоянно. Необходимо учесть, что этапы управления рисками в компании взаимодействуют между собой, а также с другими факторами, поэтому должны рассматриваться в контексте всей бизнес-деятельности.

Как можно управлять рисками

Как уже было описано выше, поэтапные действия, включающие определение, оценку, выбор стратегии, ее реализация и последующий анализ действий, — все это и представляет собой систему управления рисками в компании или на предприятии. Несмотря на то что процесс кажется несложным, за каждым из этапов стоит большой объем работы, а к каждому из пунктов следует отнестись с максимальной ответственностью. Желательно, чтобы этим занимались знающие люди, эксперты в области или специализированные агентства. Учитывая размеры вашего бизнеса, можно привлечь сторонних специалистов или сформировать свой отдел управления рисками.

Огромный плюс в том, что современные компьютерные технологии позволяют практически полностью автоматизировать процессы управления, а для этого нужно внедрить особое ПО — систему управления организацией. Здесь также есть выбор: это может быть таск-менеджер (программа управления проектами) или BPM-система.

В идеале, если выбранная вами система будет включать весь функционал управления: отвечать за постановку задач и контроль над ними, вести проекты, планировать организационные структуры и формировать календари сотрудников. Важно также сохранение переписки, отслеживание статуса реализации проектов и своевременные оповещения о новых задачах.