Projecto.pro
Менеджмент

Система управления рисками на предприятии. Что это такое?

Если намеченный план выполняется на 100% или близко к этому показателю — это прекрасно! Но случаются различные нюансы, когда что-то идет не так, причем по независящим от вас причинам.
14 4
Система управления рисками на предприятии. Что это такое?
Система управления рисками на предприятии

Например, подвел поставщик или клиент не смог своевременно внести оплату, или при проведении земляных работ снаружи здания случайно повредили ваш интернет-кабель и нужная информация стала вам недоступна. На возвращение в привычное рабочее русло потребуется какое-то время, а в налаженном бизнес-процессе лишнего времени нет. И чем крупнее бизнес, тем важнее заранее подготовиться к решению подобных проблем.

Самым правильным решением станет внедрение системы управления рисками. Рассмотрим подробнее, что она собой представляет и как с ней работать. Разберем, что включает в себя понятие риск менеджмента и как им руководствоваться.

Что же такое система риск-менеджмента

В компании такая система представляет собой комплекс мероприятий, правил и документов, с помощью которых определяются основные риски и принимаются меры по реагированию на них. Количество правил и документов, а также организационных мероприятий зависит от размеров бизнеса. Целью системы является поддержка стабильной работы компании или предприятия даже при негативных влияниях различных факторов.

В маленьких компаниях система включает лишь ряд документов, в которых описаны риски и реакции на них, а затем эта информация доводится до всех сотрудников. То есть при возникновении той или иной негативной ситуации среагировать на нее, по мере своих возможностей, должны все работники предприятия.

В крупных компаниях дело обстоит иначе: формируются специальные отделы безопасности, риск-менеджмента, внутреннего контроля и другие. Они, в свою очередь, взаимодействуют по решению проблем с юридическими и другими отделами. А чтобы их работа была отлаженной и согласованной, необходимо применить четкую и понятную оценку рисков. Например, если говорить о пожарной безопасности, то для быстрого выхода из чрезвычайной ситуации нужно проведение инструктажей, обеспечение работников индивидуальными средствами защиты, план эвакуации и т. д. А чтобы избежать финансовых рисков, применяются специальные страховые программы.

Какие стандарты существуют в области риск-менеджмента

Большинство из них типовые и подходят практически для любого предприятия. Стандарты разработаны для упрощения описания и урегулирования рисков. К ним относятся:

  • менеджмент риска ISO 31000:2018 «Risk management — Guidelines». В русскоязычном варианте это ГОСТ Р ИСО 31000-2019;

  • модель управления рисками COSO ERM;

  • стандарт для увеличения стабильности работы — Risk Management Standard FERMA.

Несмотря на то что каждый из этих стандартов имеет свои особенности и сферы применения, они похожи. Все они помогают выявлять самые различные риски, разрабатывать правильные методы и реакции на каждый риск. Кроме того, они определяют четкую последовательность действий по организации системы риск-менеджмента и содержат ценные практические рекомендации. Несмотря на очевидную пользу таких стандартов, не все предприниматели торопятся применять систему управления рисками на своих предприятиях. Многих останавливают немалые стартовые затраты на ее внедрение.

Для чего и кому нужны методы управления рисками

Методы управления направлены на исключение или снижение убытков от этих рисков, а поскольку главной задачей любого бизнеса является прибыль, благодаря правильным действиям в тех или иных ситуациях способность получать доход сохраняется. Она будет сохраняться без оглядки на различные нюансы в течение всего времени работы компании, независимо от негатива каких-либо факторов.

Перечислим основные методы управления рисками.

Уклонение — уход от проблемной ситуации

Хорошей стратегией является предотвращение наступления риска, если его возможность велика. К примеру, прежде чем заключать договоры с новыми партнерами или поставщиками, лучше лишний раз проверить их надежность, чтобы не заключить спорный контракт. Или вовремя прекратить финансирование проекта, снижая денежные потери в случае его неудачного завершения. С другой стороны, излишняя осторожность может сказаться негативно на развитие компании, тем более что все риски предугадать не получится.

Распределение рисков

Это еще один действенный метод, который еще называют «аутсорсингом» или «передачей». Он предполагает при обнаружении какого-либо риска распределение ответственности внутри компании по ее структурным подразделениям. То есть риск опознается, описывается и документируется, а затем формируется верное решение. Например, если речь идет о плохо продающихся товарах, принимаются решения о ребрендинге, увеличении географии охвата, улучшению и увеличению ассортимента и т. п.

Локализация рисков

Такой метод подразумевает обратную реакцию: если проект кажется рискованным, лучше локализовать его в конкретной среде. К примеру, если известный бренд начинает выпускать новую продукцию, предугадать спрос на которую пока невозможно, лучше выделить ее в отдельную линейку или даже организовать дочернее предприятие, чтобы не навредить репутации бренда. Так нередко поступают с различными экспериментальными товарами.

Компенсация рисков

Суть этого метода можно сравнить с принципом уравновешивания весов, то есть на каждый негативный фактор должны быть заранее подготовлены свои меры. А на тот случай, если риск не удается полностью компенсировать, необходимо предусмотреть меры для смягчения последствий.

Этапы управления рисками

Стратегия управления рисками направлена на соблюдение принципа безубыточности деятельности компании, на обеспечение лучшего соотношения между уровнем дохода и принимаемыми предприятием рисками. Это не просто набор одномоментных действий, а целый комплекс целенаправленных этапов.

Что же нужно делать? Первым делом нужно выявить риски. Если риск один, то разобраться с ним будет проще, а если их несколько, то для удобства их следует разбить на группы с учетом шанса появления и возможных убытков. В этом вам поможет матрица вероятностей и ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011, где описано несколько различных методов анализа рисков, среди которых проведение интервью, контрольные листы и многие другие. Далее необходимо выбрать правильные реакции на определенные риски, выработать перечень мер и стратегий, которые помогут снизить вероятность убытков. Это могут быть такие действия, как создание резервов и документов, страхование и дополнительные должностные инструкции. Все они помогают если не исключить риск, то хотя бы его минимизировать.

В случае возникновения риска эти действия нужно будет реализовывать по составленной ранее схеме. Затем проанализировать, оценить результат и, если это необходимо, внести корректировки. Кроме того, такой процесс, как мониторинг рисков, должен вестись постоянно. Необходимо учесть, что этапы управления рисками в компании взаимодействуют между собой, а также с другими факторами, поэтому должны рассматриваться в контексте всей бизнес-деятельности.

Как можно управлять рисками

Как уже было описано выше, поэтапные действия, включающие определение, оценку, выбор стратегии, ее реализация и последующий анализ действий, — все это и представляет собой систему управления рисками в компании или на предприятии. Несмотря на то что процесс кажется несложным, за каждым из этапов стоит большой объем работы, а к каждому из пунктов следует отнестись с максимальной ответственностью. Желательно, чтобы этим занимались знающие люди, эксперты в области или специализированные агентства. Учитывая размеры вашего бизнеса, можно привлечь сторонних специалистов или сформировать свой отдел управления рисками.

Огромный плюс в том, что современные компьютерные технологии позволяют практически полностью автоматизировать процессы управления, а для этого нужно внедрить особое ПО — систему управления организацией. Здесь также есть выбор: это может быть таск-менеджер (программа управления проектами) или BPM-система.

В идеале, если выбранная вами система будет включать весь функционал управления: отвечать за постановку задач и контроль над ними, вести проекты, планировать организационные структуры и формировать календари сотрудников. Важно также сохранение переписки, отслеживание статуса реализации проектов и своевременные оповещения о новых задачах.

Начать дискуссию

Налоговые льготы по НДС

Хотят отменить нулевой НДС на продажу серебра в слитках физлицам

Льготу по НДС на продажу серебра физлицам сохранят, если слитки будут лежать в хранилище ценностей.

9

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Клерк
Бухгалтеры

💥Успейте купить билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»: годовая и квартальная отчетность, изменения-2024, ФСБУ и воинский учет

Если вы думаете, что учеба — это скучные лекции и море сложной информации, то вы просто не были на бухгалтерской конференции «Клерка»! Здесь вы получите заряд энергии и мотивации, познакомитесь с коллегами и топовыми спикерами, станете участником увлекательной программы с играми и розыгрышами!

💥Успейте купить билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»: годовая и квартальная отчетность, изменения-2024, ФСБУ и воинский учет
2
278
Отпуска

Если отпуск попадает на 8 Марта, то гулять дольше? Минтруд ответил

По ТК, когда на период отпуска выпадают нерабочие праздничные дни, в том числе 8 Марта, отдых продлевается на количество таких дней.

1
14

Календарь вебинаров

20
Лучшие спикеры, новый каждый день
Трудовое право

📅 Если приказ на работу в субботу и воскресенье издать в понедельник, это будет нарушением ТК

Компанию могут оштрафовать, если своевременно не оформлено распоряжение о привлечении сотрудников к работе в выходные дни. Должно быть так: сначала приказ – потом работа, а не наоборот.

26
Бухгалтеры

🌸 Кибер-весна на «Клерке»! Курсы повышения квалификации по лучшим ценам марта и другие акции

Начните весну с правильным настроем: покупайте курсы повышения квалификации со скидкой, подключайте годовую подписку Клерк.Премиум за 9 900 рублей и бронируйте билеты на главное весеннее событие года — конференцию бухгалтеров в Москве всего за 5 950 рублей!

Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
11,5 тыс.
Трудовое право

7 марта – сокращённый рабочий день, но не для всех и есть нюансы

По официальному производственному календарю на 2024 год 7 марта — предпраздничный рабочий день перед 8 Марта. Его продолжительность по общему правилу сокращается на 1 час.

246

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Ведение бизнеса

Бизнес сможет быстрее создавать личные фонды для возвращения активов в РФ

Личные фонды станут альтернативой иностранным частным фондам и трастам. Их выведут из-под надзора Минюста и освободят от проверок и отчетов.

33
Qugo
Самозанятые

Осторожно! Межведомственные комиссии в сфере занятости

С 1 марта 2024 года Минтруд совместно с ФНС получили новые полномочия для борьбы с теневой занятостью в России. Уже известны критерии, по которым будут выявлять организации и ИП для детального мониторинга сотрудничества с самозанятыми.

Осторожно! Межведомственные комиссии в сфере занятости
38
Ольга Кондакова
Маркетинг

Как написать цепляющий пост: 10 основных правил

Чтобы пост прочитали до конца, его недостаточно написать и выложить. Рассказываю о 10 важных правилах, следуя которым вы сможете подготовить цепляющие тексты для ваших социальных сетей.

10
69
Projecto.pro
Менеджмент

Система управления рисками на предприятии. Что это такое?

Если намеченный план выполняется на 100% или близко к этому показателю — это прекрасно! Но случаются различные нюансы, когда что-то идет не так, причем по независящим от вас причинам.

Система управления рисками на предприятии. Что это такое?
14
Декларация по УСН

Когда именно сдавать декларацию УСН при закрытии ИП в 2024 году

Если в марте 2024 года человек снялся с учета как ИП, то на срок сдачи декларации по УСН за 2024 год этот факт никак не влияет. Сдать ее надо в обычный срок – до 25.04.2025. Код периода там будет 50, а не 34, как обычно.

87
Банкротство юридических лиц

В январе число корпоративных банкротств выросло на 57%, а в феврале — ещё больше

Впервые с 2021 года начало расти число банкротств среди юридических лиц. В январе 2024 года несостоятельными признали 571 компанию, а в феврале — 771.

39

Разборы законов

1 196
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Банки

Турецкий банк Ziraat начал массово запрашивать у россиян ИНН

Актуальный номер ИНН нужен банку, чтобы подтвердить налоговое резидентство другой страны.

1
101
Проверки

Ювелирам грозит штраф до 100 000 рублей за отказ от проверок

Сейчас для должностных лиц, которые препятствуют проведению проверок, предусмотрен штраф до 4000 рублей. Кабмин хочет это изменить в ювелирной отрасли так, чтобы бизнес платил до 100 тысяч.

39
Иван Шестак
Управленческий учет

OPEX: как контролировать операционные расходы

Расходы компании можно разделить на две большие группы — операционные и капитальные. Контроль над OPEX помогает предприятию стабильно работать каждый день, а рациональное управление CAPEX защищает его от покупки бесполезных активов. Рассказываем об особенностях OPEX, как анализировать показатель и как с его помощью принимать решения.

OPEX: как контролировать операционные расходы
16
Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Можно ли привлечь к субсидиарке контрагента по сделке. Закон говорит, что можно!

К субсидиарке можно привлечь любое контролирующее компанию лицо и в первую очередь — директора, ведь именно он определяет действия организации и контролирует процесс заключения сделок.

28
ФСБУ

🎓Вебинар. Бухучет в 2024 году: кто имеет право вести упрощенный учет + практика по ФСБУ. 12 марта в 11:00 мск!

Разберитесь, кто имеет право на упрощенные способы бухучета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность и как применять новые ФСБУ этим субъектам.

179
Красный уголок бухгалтера

Хотите купить Клерк.Премиум+Консультации за 13000 рублей?

Коллеги, приветствую! К 8 Марту, со скидкой!🔥 Продам доступ к сервису Клерк.Премиум+Безлимитные консультации. Это максимальная комплектация!🔥 Срок доступа до 28.12.2024, то есть 10 месяцев. Со скидкой стоимость 13000 рублей!!!👍 Это дешевле, чем самый низкий тариф от Клерка. С руководством Клерка согласовано.

2
21

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Таможенное право

ФТС назвала среднюю стоимость розы к 8 Марта + опрос

В преддверии 8 марта ФТС отчиталась о ввозе в Россию импортных свежих цветов - их видах, странах происхождения и таможенном оформлении.

516

Интересные материалы

Астрал
ЕНП (единый налоговый платеж)

28 марта в 10:00 (мск) ГК «Астрал» проведет вебинар на тему: «Зарплатная отчетность за 1 квартал 2024 года. ЕНП»

Отличная возможность получить актуальную информацию от ведущего эксперта-консультанта по налогообложению

28 марта в 10:00 (мск) ГК «Астрал» проведет вебинар на тему: «Зарплатная отчетность за 1 квартал 2024 года. ЕНП»
36