Impact mapping (мэппинг проектов). Что это такое и как работает

Создание карт влияния, или impact map, является одним из инструментов повышения эффективности планирования проектов. Они имеют сходство с моделями User Story экстремального программирования или Agile-методикой SCRUM.

Использование карт влияния актуально для командной работы и позволяет извлечь сразу несколько преимуществ, о которых и пойдет речь ниже.

Немного истории

Первыми о картах эффективности в научной литературе заявили Мийо Балич с Ингрид Оттерсен, представившие в 2007 году совместный материал «Эффект управления IT». На основе этой статьи в дальнейшем Гойко Аджич развил предложенные авторами идеи и трансформировал их в полноценный научный труд «Спецификация на примере», опубликованный в 2011 году. Необходимо отметить, что в том же году он был официально признан наиболее влиятельным в мире специалистом в области Agile-тестирования.

Уже в 2012 году Г. Аджич представил еще более глубокую работу — методологию «Impact Mapping: как повысить эффективность программных продуктов и проектов по их разработке». Основное внимание методика уделяет созданию визуальных карт, обладающих совместимостью с mind-картами.

Что представляет собой Impact mapping

Impact mapping — одна из методик организации совместного планирования стратегического уровня, реализуемых на уровне компании или отдельной проектной команды.

Сегодня данная модель отлично интегрируется в большинстве трендов в области управления проектами, может совмещаться с другими методиками создания программных продуктов, например, Agile-моделями. При этом возможно применение методики и для иных категорий проектов.

Посредством карт воздействия обеспечивается реализация «дорожных карт» за счет согласованности бизнеса и используемых каналов поставок. Высокая адаптивность карт позволяет легко их дорабатывать под любые изменения, не возникает сложностей и с их прочтением и визуализацией, выявлением проблемных мест.

Применение карт влияния позволяет визуализировать:

бэклог;

карту рисков;

гипотезы развития проекта.

При желании карта влияния может быть выполнена в физическом виде или более привычном цифровом формате.

В основе такой карты лежит набор простых блоков, где стрелки указывают на существующие взаимные связи и направления воздействия.

Использование Impact mapping допускается и самостоятельно, и в комплексе с иными методиками управления. Основным преимуществом метода является простота его восприятия и визуализации.

Кто может использовать карты влияния

В своих исследованиях Г. Аджич отмечает возможность применения мэппинга для повышения эффективности планирования такими специалистами, как:

проект-менеджеры;

продакт-менеджеры;

тех-лиды;

бизнес-спонсоры;

иные технические руководители.

Использование карт влияния позволяет визуализировать создаваемый продукт в случаях, когда нет конкретных целей, а установлены лишь решения.

Их применение актуально в нескольких случаях:

установление функционала продукта, который только предстоит создать;

выявление доказательств верности предлагаемых идей;

планирование будущего спринта проекта и его приоритетного функционала;

выявление доказательств бесполезности функционала, запрашиваемого клиентом;

выявление доказательств для клиента о необходимости наличия конкретной функции;

формирование на одной странице всего набора целей бизнеса и используемых стратегий.

Сегодня технологии Impact mapping применяются в сегменте e-commerce, здравоохранении, дизайне, маркетинге различных отраслей экономики и других направлениях бизнеса.

Составление карты влияния

Создание impact-карт относится к ответственности руководителей представленных выше направлений. При этом необходимо принимать в расчет роли всех заинтересованных (действующих) лиц.

С целью достижения необходимого результата рекомендуется применение специализированного программного обеспечения, предназначенного для проектного менеджмента.

С учетом визуализации базовых предположений посредством карт воздействия оптимальным решением является коллегиальный подход и получение итогового результата в результате мозгового штурма.

В процессе рассмотрения impact-карт необходимо отталкиваться от нескольких аспектов:

Цель . Основополагающий элемент, вокруг которого происходит выстраивание всей карты. Она обеспечивает ответ на вопрос, зачем создается карта.

Действующие лица . Данная ветвь дает представление о том, кто должен действовать для достижения конечной цели. Также здесь отражается перечень лиц, деятельность которых способна стать барьером на пути достижения поставленных целей. К их числу относят потребителей создаваемого продукта, его разработчиков, инвесторов/спонсоров и так далее.

Влияния . Это ветвь второго уровня, обеспечивающая получение ответа на вопрос, как достичь цели. В данном случае предусматривается отражение перечня действий, которые будут способствовать достижению установленных целей или станут преградой на пути их реализации. На данном уровне отражаются и воздействия, способные стать основанием для трансформации поведенческих особенностей действующих лиц.

Результаты. Этот аспект предусматривает отражение всей совокупности необходимых действий и лиц, ответственных за их реализацию, для каждой из существующих тем влияния для получения должного воздействия. В случае если отдельные задачи получаются излишне громоздкими и сложными для понимания, допускается их разделение на более узконаправленные подзадачи.

Со стороны кажется, ничего сложного нет, но практика показывает, что на первых этапах возникают сложности и проблемы с реализацией.

С целью повышения уровня наглядности элементов impact-карты существует практика их выделения различными цветами, например, действия и аспекты, оказывающие негативное влияние на конечные результаты, выделяются красным, а элементы с положительным влиянием зачастую отмечают зеленым цветом.

Потенциальные подводные камни

Методики Impact mapping не так просты, как может показаться первоначально, и неудивительно, что Аджич посвятил данной теме полноценную книгу.

При формулировке набора целей рекомендуется опираться на SMART, не просто указывая абстрактную цель, а отражая ее в числовых значениях и с установлением сроков достижения целевых параметров.

А вот рассматривать в качестве целей продукты не стоит — более целесообразно давать описание его трансформации, ведь используемая методика ориентирована на использование проектного подхода.

В процессе разработки карт влияния также требуется определить оптимальный баланс между сроками их подготовки и уровнем детализации. Формально сроков не существует, в любое время есть возможность внесения в нее тех или иных нововведений, но наличие определенной конечной границы все же требуется. В этом случае появляется возможность добиться состояния законченности карты.

Майнд-карты не являются альтернативой техническим заданиям. Их необходимо применять в качестве вспомогательного инструмента, упрощающего процесс визуального восприятия всеми участниками происходящих влияний.

Если работа ведется с заказчиками, применение Impact mapping зачастую демонстрирует недостаточную эффективность при описании задач. Здесь целесообразно применение методик, более удобных для клиента, а карты необходимы в этом случае в качестве инструмента повышения внутрикорпоративной эффективности команды проекта. Сама по себе карта неспособна реализовать проект, она лишь позволяет получить наглядность проводимого планирования, обеспечить расширенный охват целей, стоящих перед бизнесом.

В расчет необходимо принимать и тот факт, что ценность бизнес-проекта появляется не на начальной стадии реализации, а в самом конце, когда он уже подходит к своему логическому завершению. Соответственно, для выстраивания эффективных взаимоотношений с заказчиком необходимо опираться на итеративные разработки, отказавшись от инкрементных методик.

Почему это работает именно так

Возможность сразу продемонстрировать заказчику итоговый результат с детализацией функционала в процессе развития проекта — оптимальная ситуация. Наличие «частичного» прогресса же не обеспечивает возможностей для понимания клиентом всего происходящего.

В результате появляется риск столкнуться с непониманием клиента и его разочарованием в итоговом результате уже после того, как проект был завершен.

Именно для недопущения подобного развития ситуации и существует методика Impact mapping.