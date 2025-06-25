Половина россиян верит в «Разделение». Но пойдут ли они на это сами?

Почти 50% россиян верят, что технология из сериала «Разделение» сделала бы их продуктивнее. Но только 7% готовы пойти на нее сами. Что больше пугает: выгорание или потеря себя?

Сериал «Разделение» от Apple TV+ — больше не просто фантастика. Согласно исследованию hh.ru и банка «Точка», почти половина российских работников считает: если бы их можно было буквально «разделить» на рабочего и домашнего человека, эффективность бы выросла.

Что это вообще за технология?

Напомним, в сериале сотрудники проходят процедуру, при которой мозг буквально делится на две зоны: одна «включается» на работе, вторая — вне офиса. Тот, кто печатает отчёт, не помнит семью. А тот, кто обнимает ребёнка — не знает, что писал отчёт.

И вот парадокс:

48% соискателей и 49% работодателей уверены, что это повысило бы продуктивность.

Но только 7% россиян готовы пройти такое на практике.

.Кто готов забыть себя ради эффективности?

Оказалось, что молодёжь до 24 лет — самая открытая к эксперименту.

8% точно согласны

16% — скорее согласны

и только 36% из них против

А вот старшее поколение (55+) категорически не согласно: 51% — «никогда».

Почему разрыв такой сильный?

По мнению экспертов, зумеры не хотят, чтобы работа отбирала их личное время. Они не готовы жить в режиме «онлайн 24/7» даже за высокую зарплату. Для них границы между домом и офисом — ценность, а не проблема.

Что в этой идее вообще хорошего?

Россиян вдохновляет перспектива:

полностью отключиться от чатов и рабочих звонков (55%)

сосредоточиться на себе вне работы (48%)

стать продуктивнее (40%)

избежать выгорания (34%)

и даже не общаться с коллегами вне офиса (20%)

Кажется, фантазия об идеальной границе между «работой» и «жизнью» нашла отклик.

Но всё не так просто

Больше 60% опрошенных боятся побочных эффектов:

Потеря целостности личности — 65%

Потеря контроля над своей жизнью — 61%

Риски злоупотреблений со стороны работодателей — 58%

Потеря гибкости и возможности уволиться — 36%

То есть да, «отключить голову» после работы хочется многим. Но забыть, что ты полноценный человек, — нет.

Итого: баланс — это всё ещё баланс

«Разделение» — как лакмусовая бумажка: мы мечтаем об эффективной работе и личной жизни, но не хотим терять контроль и человечность. Возможно, решение не в фантастических технологиях, а в нормальных графиках, уважении к границам и адекватной нагрузке.

А пока каждый выбирает для себя: быть «интро», «экстра» или всё-таки просто собой.