Половина россиян верит в «Разделение». Но пойдут ли они на это сами?
Сериал «Разделение» от Apple TV+ — больше не просто фантастика. Согласно исследованию hh.ru и банка «Точка», почти половина российских работников считает: если бы их можно было буквально «разделить» на рабочего и домашнего человека, эффективность бы выросла.
Что это вообще за технология?
Напомним, в сериале сотрудники проходят процедуру, при которой мозг буквально делится на две зоны: одна «включается» на работе, вторая — вне офиса. Тот, кто печатает отчёт, не помнит семью. А тот, кто обнимает ребёнка — не знает, что писал отчёт.
И вот парадокс:
48% соискателей и 49% работодателей уверены, что это повысило бы продуктивность.
Но только 7% россиян готовы пройти такое на практике.
.Кто готов забыть себя ради эффективности?
Оказалось, что молодёжь до 24 лет — самая открытая к эксперименту.
8% точно согласны
16% — скорее согласны
и только 36% из них против
А вот старшее поколение (55+) категорически не согласно: 51% — «никогда».
Почему разрыв такой сильный?
По мнению экспертов, зумеры не хотят, чтобы работа отбирала их личное время. Они не готовы жить в режиме «онлайн 24/7» даже за высокую зарплату. Для них границы между домом и офисом — ценность, а не проблема.
Что в этой идее вообще хорошего?
Россиян вдохновляет перспектива:
полностью отключиться от чатов и рабочих звонков (55%)
сосредоточиться на себе вне работы (48%)
стать продуктивнее (40%)
избежать выгорания (34%)
и даже не общаться с коллегами вне офиса (20%)
Кажется, фантазия об идеальной границе между «работой» и «жизнью» нашла отклик.
Но всё не так просто
Больше 60% опрошенных боятся побочных эффектов:
Потеря целостности личности — 65%
Потеря контроля над своей жизнью — 61%
Риски злоупотреблений со стороны работодателей — 58%
Потеря гибкости и возможности уволиться — 36%
То есть да, «отключить голову» после работы хочется многим. Но забыть, что ты полноценный человек, — нет.
Итого: баланс — это всё ещё баланс
«Разделение» — как лакмусовая бумажка: мы мечтаем об эффективной работе и личной жизни, но не хотим терять контроль и человечность. Возможно, решение не в фантастических технологиях, а в нормальных графиках, уважении к границам и адекватной нагрузке.
А пока каждый выбирает для себя: быть «интро», «экстра» или всё-таки просто собой.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
Ага, конечно, давайте ещё предложим зумерам делиться не только мозгом, но и зарплатой с работодателями — авось продуктивность так взлетит, что можно будет забыть о пенсии, которая и так не помнится!