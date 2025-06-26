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Психология для бухгалтера

Фокус во время работы — это миф? Как мы отвлекаемся и теряем ресурсы

День только начался — а вы уже не успеваете. Знакомо? Дело в том, что лучшие часы рабочего дня уходят на созвоны, а ваше внимание съедают мессенджеры. Компания Microsoft исследовала реальность рабочих будней — и вот, что она выяснила.

Середина дня, особенно промежуток с 9:00 до 11:00 и с 13:00 до 15:00 — это время, когда у большинства людей наблюдается пик продуктивности. Это связано с биологическими ритмами и естественными циклами бодрствования. Но... мы почти никогда не используем эти часы для фокусной работы.

Согласно исследованию, ровно половина всех встреч проходит именно в эти промежутки. В результате — самое ценное время уходит на зумы и миты. Как часто бывает, бесполезные.

Вторники стали самыми перегруженным на созвоны днями недели — до 23% всей нагрузки, в то время как пятницы остаются относительно лёгкими — 16%. Но и это не спасает: из каждых 10 встреч одна бронируется в последний момент, а 57% встреч вообще не оформляются как события в календаре — это спонтанные звонки.

Фокус на работе? Раз в две минуты

В 11:00, когда продуктивность на пике, резко возрастает и активность в мессенджерах. Именно этот час стал самым перегруженным: всплеск сообщений, параллельные звонки, постоянное переключение между окнами, вкладками, задачами. Это не просто мешает — это делает глубокую работу почти невозможной.

Уже после обеда может показаться, что график пустеет — но это иллюзия. В это время начинается рост активности в Word, Excel, PowerPoint — сотрудники пытаются сосредоточиться, анализируют данные, составляют отчёты. Но по данным телеметрии, средний сотрудник отвлекается каждые 2 минуты — на встречу, письмо, уведомление.

Почему всё это важно

По данным глобального опроса Work Trend Index, почти половина сотрудников (48%) и более половины руководителей (52%) говорят: рабочие будни ощущаются как хаос. Речь не только о количестве задач — речь о фрагментации внимания, росте ментальной нагрузки и потере приоритетов. Что делать?

Всё начинается с признания: фокус — это ресурс, за который нужно бороться. Планировать свои важные задачи, защищать фокусные часы от встреч, делать прозрачным распределение времени — это не прихоть, а стратегия устойчивости в цифровом шуме.

Как справиться с цифровым шумом и вернуть себе фокус

Вот несколько простых, но эффективных способов снизить уровень шума и вернуть себе концентрацию:

🔹 Работайте по блокам. Выделяйте в календаре фокус-время — как будто это важная встреча. Пусть никто не вторгается.

🔹 Используйте таск-менеджер. Списки задач помогают не держать всё в голове и не отвлекаться на мелочи. Например, в Projecto можно не просто создать задачу, но и сразу же определить приоритет, добавить напоминание, разбить на подзадачи и синхронизировать с календарём. Это структурирует рабочий день и помогает не уплыть в хаос.

🔹 Уберите лишние уведомления. Отключите push от всего, что не требует срочной реакции. Сосредоточьтесь на важном — и мир подождёт.

🔹 Один канал — одна цель. Не обсуждайте отчёт в Телеграме, если есть корпоративный мессенджер. Не дублируйте задачи в почте, если они ведутся в календаре. Централизация снижает фоновый шум.

🔹 Оставьте буфер между встречами. Даже 5 минут тишины между зумами помогут переключиться и избежать выгорания.

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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