Фокус во время работы — это миф? Как мы отвлекаемся и теряем ресурсы

Середина дня, особенно промежуток с 9:00 до 11:00 и с 13:00 до 15:00 — это время, когда у большинства людей наблюдается пик продуктивности. Это связано с биологическими ритмами и естественными циклами бодрствования. Но... мы почти никогда не используем эти часы для фокусной работы.

Согласно исследованию, ровно половина всех встреч проходит именно в эти промежутки. В результате — самое ценное время уходит на зумы и миты. Как часто бывает, бесполезные.

Вторники стали самыми перегруженным на созвоны днями недели — до 23% всей нагрузки, в то время как пятницы остаются относительно лёгкими — 16%. Но и это не спасает: из каждых 10 встреч одна бронируется в последний момент, а 57% встреч вообще не оформляются как события в календаре — это спонтанные звонки.