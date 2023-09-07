Год налоговых ужастиков. Как вам ЕНС, коллеги? Часть 4

В продолжение предыдущих 3-х частей: часть 1, часть 2, часть 3.

Итак, закончилось лето, но маразм по ЕНС продолжается. Скоро Новый год, а программа как глючила, так и глючит. Требования сыпятся почти каждую неделю (по разным ЮЛ, у меня их 12. Так что есть, что и с чем сравнить). Какие-то непонятные недоимки. Оплачиваю ЕНП ту же сумму, которая в Уведомлении, и все равно вылазят непонятные суммы недоимки. Причем, абсолютно разные, как будто взятые «с потолка». Дамы из ИФНС (у меня их 3 разных на 12 ЮЛ) по телефону меня уже узнают. И виноватыми голосами что-то лепечут невнятное, типа, так система посчитала (ничего не напоминает?).